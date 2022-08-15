“Şahintepesi’ni turizme kazandıracağız”

Şahintepe’sinde yapımı devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleriyle alakalı konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bir zamanlar düğün salonu ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Şahintepesi gibi özel ve değerli bir bölgemizi vizyonel bir projeyle baştan aşağıya dönüşümünü sağlayarak turizme kazandıracağız” dedi.

Yeşilyurt’un doğal zenginliklerinin yanı sıra sakin ve sessiz ortamıyla dikkat çekici bir hüviyete sahip Şahintepe’sinde ki 33 dönümlük alan üzerinde yapımı devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinde kafeterya, 28 oyunlu macera parkuru, iki adet zipline, on bir metre yüksekliğinde dev salıncak, sekiz metre yüksekliğinde çift yönlü tırmanma duvarı, trombolinde dâhil 16 oyunlu ağlı çocuk parkuru, karsız kızak, yürüyüş yolları, oturma alanları, otopark, wc, lavabo, mescit ve farklı sosyal donatılar yer alacak.

Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinin her aşamasını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çırmıhtı’nın doğal harikası bölgelerine tepeden bakan Şahintepe’sinde hizmete sunacakları yeni sosyal ve spor yaşam alanlarıyla birlikte gezginler, youtuberlar ve doğa severlerin dikkatini bu bölgeye çekeceklerini söyledi.

Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinin mimari yapısı, çevre düzenlemeleri, sosyal ve spor alanlarıyla birlikte özel bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Doğal ve tarihi zenginliklere sahip Beylerderesi ile Gündüzbey arasındaki bölgemizin cazibesini artırmak, hak ettiği değeri görmesini sağlamak ve turizme kazandırmak adına hayata geçirdiğimiz restorasyon ve dönüşüm yatırımlarımıza Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimizi de ekleyerek, Yeşilyurt’umuzun daha fazla tercih edilmesini sağlayacağız. Bir zamanlar düğün salonu ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Şahintepesi gibi özel ve değerli bir bölgemizi vizyonel bir projeyle baştan aşağıya dönüşümünü sağlayarak turizme kazandıracağız. Yapımı tamamlanan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız, Yeşilyurt Güreş Sahamız ve Sosyal Tesislerimiz, Gündüzbey Sosyal Tesislerimiz, Tarihi Kebir Camimiz, müzelerimiz, meydan ve sokak düzenlemelerimizin ardından Malatya’yı ziyaret edenlerin uğrak noktasına dönüşen Çırmıhtı’mızın doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepe’sini dikkat çekici bir projeyle baştan aşağıya yeniliyoruz” diye konuştu.

Şahintepe’sinde farklı yaş gruplarına yönelik macera alanları oluşturacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, şunları kaydetti:

“Toplam 33 dönümlük alanda hizmete sunacağımız Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimizle birlikte buranın cazibesini artırıp, daha fazla tercih edilmesini sağlayarak kentimizi ziyaret edenlerin uğrak noktasına dönüştüreceğiz. Yeşilyurt’umuzun geleceğine emanet ettiğimiz özel eserlerimiz arasında yerini alacak olan bu dev yatırımız içerisinde bir adet sosyal tesis, 28 oyunlu macera parkuru, iki adet zipline, on bir metre yüksekliğinde dev salıncak, sekiz metre yüksekliğinde çift yönlü tırmanma duvarı, trombolinde dâhil 16 oyunlu ağlı çocuk parkuru, karsız kızak, yürüyüş yolları, oturma alanları, otopark, wc, lavabo, mescit ve farklı sosyal donatılar yer alacaktır. 7 bin metrekare alanda hizmete sunacağımız macera ve doğa sporları alanlarımızdan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız aynı anda istifade edebilecektir. Ailelerimizin rahat ve konforlu alanlarda yemeğini yiyip dinlenebildiği, gençlerimizin ve çocuklarımızın gönüllerince eğlendikleri, kişisel gelişimleri ve el becerilerini geliştirebilecekleri oyun alanlarıyla birlikte buraya yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Birbirinden farklı, heyecan verici ve dikkat çekici oyun alanlarını burada hizmete sunarak tabiat güzelliklerinin olduğu bu bölgemizin hak ettiği değere kavuşmasını sağlayacağız. Özellikle farklı yaşam alanları ve yaşantıları kendi sosyal paylaşım hesaplarından yaptıkları yayınlarla dünyayla buluşturan ve çok sayıda takipçiye sahip gezginler, youtuberlar ve doğaseverlerin dikkatini bu bölgeye çekerek, Yeşilyurt’umuzun tanıtımına dev bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Burayı adrenali seven, heyecanı bire bir yaşamak isteyenlerin uğrak mekanına dönüştüreceğiz. Hizmete girdiği zaman büyük ilgi göreceğine inandığımız projemizin tüm aşamalarını yakından takip ediyoruz. İnşaat çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün personellerine ve diğer çalışanlara kolaylıklar diliyorum.” (Bülten)