Şahbaz’dan MOTAŞ’a otobüs tepkisi

“İnsanları yaya gitmeye mecbur bıraktılar”

MEHMET KIROĞLAN

Yeşiltepe Bölgesi’ndeki otobüs sıkıntısına dikkat çeken Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, otobüs sayının düşürüldüğünü, buna bağlı olarak da sefer sayılarının uzatıldığını dile getirdi. Bir an önce Yeşiltepe’ye otobüs verilmesini ve otobüs sefer süresinin kısaltılmasını talep eden Şahbaz, “Yeşiltepe’de yolcu sayısı az deniyor. İnsanları minibüslere, ticari taksiye, merkeze yaya olarak gitmeye mecbur bıraktılar” dedi.

Malatya’nın birçok yerinde otobüs sorunu yaşanmaya devam ederken özellikle Yeşiltepe Bölgesi’nde yaşanan otobüs problemi gittikçe ayyuka çıkıyor. Hem otobüs sayısının az olması hem de otobüs saat aralığının fazla olması nedeniyle gittikçe tepkisini yükselten Yeşiltepeliler, MOTAŞ’ın bu tepkilerine duyarsız kaldığını belirtip, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan bu soruna müdahale etmesini isterlerken, bu sorun karşısında en sert tepkiyi Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz gösterdi. BUSABAH gazetesine konuşan Şahbaz, artık usandıklarını dile getirerek, yetkilileri göreve davet etti.

Otobüs sefer sayılarının yetersiz olduğunu dile getiren Şahbaz, işe, hastaneye, okula gidenlerin zamanında istedikleri yere gidemediğini söyledi.

“ÖNCEDEN YEŞİLTEPE BÖLGESİNE 6 OTOBÜS ÇALIŞIYORDU”

Yeşiltepe’de otobüs sayılarının düştüğüne dikkat çeken Şahbaz, “İnsanlarımız en az 45 dakika otobüs bekliyorlar. Ben yetkililerle de görüştüm, bana 45 dakikada bir araç geldiğini doğruladılar. Buradan yürüyerek merkeze gitseniz 45 dakikada merkeze gidebilirsiniz. Durumun ne kadar vahim olduğu ortada. Eğer hastaneye gidecek bir insan 45 dakika beklerse ve önemli bir hastalığı varsa o insanın vay haline. Otobüs sayısını düşürdüler. Önceden Yeşiltepe bölgesine 6 otobüs çalışıyordu, şimdi bu kadar otobüsümüz yok. Önceden 15-20 dakikada bir otobüsümüz vardı, şimdi bu süre 45 dakika oldu, bu bazen bir saati buluyor. Zaten Yeşiltepe’ye çalışan otobüsler sadece Yeşiltepelileri değil, hastane ve İnönü Caddesi’ndeki yolcuları alarak merkeze gidiyor. Yeşiltepe’de yolcu sayısı az deniyor. İnsanları minibüslere, ticari taksiye, merkeze yaya olarak gitmeye mecbur bıraktılar. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar fakir insanlar. Bir otobüs 45 dakikada bir gelirse elbette ki otobüsler boş gider” diye konuştu.

“45 DAKİKA ARAÇ BEKLİYORLAR”

İnsanların bu mağduriyetinden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın haberdar olmadığını ifade eden Şahbaz, şunları kaydetti:

“MOTAŞ zarar ediyorum’ diyor, bu yüzden sefer sayısını azaltıyor. Çok bedava binenler var. Memur ve çok maaş alanlar bile bedava biniyor. Böyle bedava bir dünya yok. O zaman bütün memurlar toplu taşımaya ücretsiz binsin. Fakirler bedava gitsin. Yıllarca belediye başkanlarını destekleyen insanlar bırakın bedava binmeyi, parasıyla bile otobüse binemiyorlar. 45 dakika araç bekliyorlar. Bundan ben Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın haberi olduğunu düşünmüyorum. Buradaki mağdur insanların sesi elbette ki biz muhtarlar olacak. Ben hizmet eksiliğini söylemek zorundayım. Biz otobüs sefer sayısının artırtılmasını, Yeşiltepe’ye otobüs verilmesini ve otobüs sürelerinin kısaltılmasını talep ediyorum.”