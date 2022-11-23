SAHALARDA İLGİNÇ OLAYLAR

Malatya Amatör Küme Yusuf Paşa Okyay sezonu U18 futbol ligine devam edildi.

Ligde bitimine bir hafta kala A grubunda Battalgazi Belediyespor, B grubunda Konakspor, Telekomspor, Demirspor çekişmesi devam ederken, C Grubunda Yeşilyurt Belediyespor liderliklerini sürdürdüler.

Bu hafta oynanan bazı karşılaşmalarda ilginç olaylar yaşandı.

Konakspor-Telekomspor karşılaşmasında Konakspor rakibi karşısında 3-0 galip geldi.

Karşılaşma sonrası Telekomsporlu yöneticiler Konakspor’un sahte oyuncu oynattığını iddia ederek hakem nezdinde şikayette bulundu. Bu karşılaşma ile ilgili kararı tertip komitesi verecek.

Diğer bir ilginç olayın yaşandığı Yeşilyurt Belediyespor-Fenerspor karşılaşmasında maçın hakemi İbrahim Şahin Fenerspor hocasını itirazları sonucu kırmızı kartla oyun dışına attı.

Bu karar sonrası Fenerspor sahadan çekildi ve karşılaşma Yeşilyurtspor’un 1-0 üstünlüğüyle devam ederken maç yarıda kaldı.

Bir başka olay ise Malatya Şehirspor ile Orduzuspor aradında Battalgazi Stadı’nda oynanan maçta yaşandı. Malatya Şehirspor, Orduzuspor karşısında 5-0 galip iken rakip takımın oyuncu sayısı 7’ye düşmesi neticesinde karşılaşmanın hakemi karşılaşmayı tatil etti.

Yine Battalgazi Stadı’nda oynanması gereken Battalgazi Belediyespor-Beydağıspor karşılaşması Beydağspor’lu oyuncuların sahaya çıkmamasından dolayı tatil edildi. Bu maçlarla ilgili kararı tertip komitesi verecek.

Bu arada genel anlamda kulüplerin lige katılmak için maddi anlamda zorluklar çektiğini gözlemledim.

Özellikle takip ettiğim bu ligde maddi imkanlar dahilinde maçların da çekişmeli, aynı zamanda yöneticilerin, teknik ekibin ve sporcuların işin ciddiyetini ve bu işi gerçekten severek yaptıklarını gördüm.

Fakat bir teknik adam gözüyle baktığım zaman amatörde ileriki zamanlarda sporcu yetiştirmek veya iyi sporcu çıkarmak adına çok geride kaldığımız da maalesef en büyük sorunumuz olacak.

Her konuda bu takımlara destek olmak gerekiyor. Aksi halde ilerleyen zamanlarda amatör kulüpler yok olacaktır.

Burada özellikle ayrı bir parantez de kulüplerin teknik ekibi seçerken titiz davranmaları gerektiğidir. Ayrıca bir parantez de hakemler konusuna açmak gerekir.

Özellikle takip ettiğim diğer bir konu yeni görev alan hakemlerimizin U14 ligi olmasına rağmen kararsız tutum sergilemeleri. Budan kaynaklı o yaştaki çocuklarda bile olaylara sebebiyet vermekte. Birileri maç yönetsin diye atama yapılmamalıdır.

Genel olarak baktığımızda Malatya amatörü olarak her anlamda, ilerleyen zamanlarda sorun yaşayacağımız günler gelecektir. Bunların önlemi mutlaka alınmalıdır.

Aksi halde Malatya bu konuda küme düşecektir