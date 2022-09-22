SAHADA BİR MÜCADELE VAR AMA!

Yeni Malatyaspor kulübünün içinde bulunduğu durum ve bizi bekleyen tehlikeler hepimizin malumu. Geçen sezona girerken bu takımın bu borçlanma ile birde alt lige düşerse, bu borçların çevrilmesinin mümkün olamayacağını söylemeye çalıştık. Boş beleş yapılan transferlerin maliyetini ve takıma negatif katkılarını düşündüğünüzde bunun sorumluları kimdi, inatla yönetimde kalma isteği ile sadece işi kur farkına bağlamak kimseyi kurtarmaz ve kurtarmadı da. Oluşturdukları delege yapısı ile bir de aklanıp gittiler. İt yesin ciğer, hasta bizim diyerek, sadece oksijen takviyesi ile yaşatmaya çalışıyoruz. Hastayı iyileştirecek türden bir tedavi uygulandığını maalesef göremiyoruz.

Bu hastanın kurtuluşu, sadece sahaya çıkan gençlerin gayretleri ile mümkün olabilir mi, bu uzun maratonu nasıl kayıpsız götüreceğiz, bu borçlar nasıl ödenecek, transfer tahtamız açılacak mı ya da bu takımdan da mı vazgeçeceğiz. Bu sorular eminim herkesin aklından geçiyordur. Şu ana kadar hastaya ciddi bir müdahalenin yapıldığını göremedik. Sadece sahaya çıkan takımımız önde çarpışırken, geri hattaki gayretsizlik görüntüsü, mutlaka sahaya da yansıyacaktır.

İçerde oynadığımız Altay maçında ilk üç puanımızı alabilirdik. Haqi Osman’ın yokluğu bu kaybın tek sebebidir diye düşünüyorum. Aly Malle, Hagi Osman ve Cengizhan üçlüsü bir arada oynarlarsa mutlaka goller atıp maç kazandıracaklardır. Savunmada azda olsa bir düzen oturtuldu, orta sahada bir düzelme hissediliyor. Birazda taraftar desteği artarsa bu çocuklar iyi şeyler yapacaklardır. Maçta Ogün’ün pozisyonu vara gidilseydi penaltıydı. Awuku’nun müdahalesinde verilen penaltı ise varda iptal edildi. Deme ki bu durumlarda hakemi vara zorlamak gerekir. İki takımda pozisyon buldu fakat genel anlamda maçın hakkı beraberlikti. Abdulsamet’in halen özgüven sorunu devam ediyor. Oyunu geride kurup ve kararlarını verirken çabuk olursa iyi kaleci olacaktır. İyi kaleci her zaman bir puandır sözü bu hafta yerini buldu diye düşünüyorum. Milli arada hem fiziksel hem de psikolojik bir yenilenme yaşayacak takımımız Sakarya’dan puan ya da puanlar getirirse şaşırmayalım.

Malatya Arguvan takımımız üçüncü maçında da gol atamayarak, evinde oynamanın avantajını kullanamadı. Diğer haftalara nispeten daha iyi görüntü vermesine rağmen, gurubun liderine karşı bu hafta ne yapacak göreceğiz. Sıkıntılı bir sürece doğru gidişat var, tedbirler gecikilmeden alınmalıdır. Hatırlayın Yeşilyurt Belediyespor bir puanla düştü.

Esen kalın…