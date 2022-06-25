Saha komiserlerinin sorunları konuşuldu

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Genel Başkanı Hüseyin Doğan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Malatya Şubesini ziyaret etti. 2021-2022 sezonunda Malatya’da oynanan amatör profesyonel müsabakalarda görev alan saha komiserlerinin yaşadığı sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyarette yeni sezonla alakalı fikir alışverişinde bulunuldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye’nin her şehrinde temsilciliği olan Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği’nin Genel Başkanı Hüseyin Doğan, Elazığ’da 25 Haziran’da yapılacak olan yönetim kurulu toplantısı öncesi bir dizi temaslar için geldiği Malatya’da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesini ziyaret etti. Genel Başkan Hüseyin Doğan’a yönetim kurulu üyesi Harun Çakmak eşlik etti.

Malatya ASKF binasında gerçekleşen programa ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, TFF Bölge Müdür Yardımcısı Ergün Eserdi, TFF il temsilcisi Kahraman Fırat, TÜFAD Şube Başkanı Cumali Dedeoğlu, TFSKD Malatya Şube Başkanı Osman Nuri Karaağaç, Başkan Yardımcısı Sıddık Karanfil, Genel Sekreter Ali Balgül, Muhasip Mustafa Bayer ve Üye Mehmet Ali Uğurlu katıldı. Ziyarette, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneğinin çalışmaları ve Malatya Futbolu hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Malatya Futbol Camiasının birlik ve beraberlik içinde olduğu toplantıya, TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan telefonla katılırken, MASKF Başkanımız Seyfullah Özdemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Genel Başkanı Hüseyin Doğan’a teşekkür etti.