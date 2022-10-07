Sağlıklı beslenme ve sıvı tüketimi

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Sağlıklı beslenme de sıvı tüketiminin önemine değinen Diyetisyen Burcu Çoban, günde mutlaka ortalama 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirtti. Su içmenin sağlıklı beslenme sürecine çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Çoban, “Su içmeye özen göstermeliyiz. Özellikle şimdi artık havalar soğumaya başladı, insanların günlük olarak tükettiği su miktarı git gide düşüyor. Bir şekilde sıvı almaya çalışalım ama sıvı almanın yolu çay ve kahve değildir” ifadelerine yer verdi.

Gündelik hayatta sürekli bir koşuşturma içerisinde, hızlı bir iş ve şehir temposuna ayak uydurmak için beslenme noktasında hazır ve ayaküstü yenilebilecek atıştırmalıklar devreye giriyor. Bu sağlıksız beslenme ve stres ise birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Bu sağlık sorunlarını önlemede ise sağlıklı beslenme her geçen gün önem kazanıyor. Sağlıklı beslenme ve sıvı tüketimi arasındaki, ilişki hakkında bilgi veren Diyetisyen Burcu Çoban, BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Kişinin alması gerek enerji ve besin miktarının bireyin fiziksel özelliklerine göre değişkenlik gösterdiğini ifade eden Burcu Çoban, beslenme düzeninin parmak izi gibi kişiye özel olması gerektiğini vurguladı.

“NE MİDE ÇOK BOŞ KALSIN, NE DE ÇOK DOLU OLSUN”

Yetişkinlerde yeterli ve dengeli beslenmenin ilk amaçları olduğunu belirten Çoban, “Kişiye özel bir beslenme programı hazırlarken kişinin kan tahlilleri ve biyokimyasal bulguları bizim için çok önemli, çünkü ona göre yol almak gerekiyor. Kişinin herhangi bir kronik rahatsızlığı var mıdır, yok mudur bunu bilmemiz çok önemli. Kişinin kendini tanıması, bilmesi ve buna göre yeterli ve dengeli beslenmesi, her öğünde protein, yağ ve karbonhidratı dengeleyebilecek bir beslenme tarzı benimsemesi sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında çok önemlidir. Biz hep deriz 2 buçuk, 3 saat aralıklarla beslenmek çok önemlidir. Ne mide çok boş kalsın, ne de çok dolu olsun” şeklinde konuştu.

“SU İÇMEYE ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR”

Sağlıklı beslenme sürecinde su içmenin çok önemli olduğunu söyleyen Diyetisyen Burcu Çoban, “Günde mutlaka ortalama 2-2,5 litre özellikle yemeklerden önce ve sabah uyanıldığında su tüketilmesi çok önemlidir. Su içmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle şimdi artık havalar soğumaya başladı, insanların günlük olarak tükettiği su miktarı git gide düşüyor. Ben burada bitki çaylarında destek almalarını öneririm. Belki yeşil çay, gayet iyidir, antioksidan içeriği çok yüksektir, bizi diyet sürecinde destekler ve metabolizmayı hızlandırır. Arada adaçayı olabilir, ıhlamur olabilir. Mesela hibiscus çayı kışın gayet iyidir. Biberiye çayı olabilir, defneyaprağı olabilir. Hepsinin ayrı ayrı faydaları var tabi. Burada dikkat edilmesi bir başka noktada bu çayları şeker veya bal eklemeden sade bir şekilde tüketmek eğer içmekte zorlanıyorlarsa limon ve nane eklenebilir. Bir şekilde sıvı almaya çalışalım ama sıvı alman yolu çay ve kahve değildir bunu belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.

“NE BEN KULLANIRIM NE DE ÖNERİRİM”

Son olarak karışık bitki çaylarından uzak durmak gerektiği önerisinde bulunan Çoban, “Ben hiçbir zaman bu tür karışımları önermiyorum, ne ben kullanırım ne de öneririm. Çünkü bu karışımlardan böbrek, karaciğer ve diğer organlar etkilenebiliyor. Vatandaşlara tavsiyem çok fazla karışım olan her şeyden ya da içeriğini bilmedikleri hazır satılan çaylardan uzak dursunlar. Karaciğer ve böbrek en önemli iki organımız ve çok çabuk etkileniyorlar maalesef” dedi.