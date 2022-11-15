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“sağlıkla yeniden okullarımızda buluşmayı diliyorum”

“sağlıkla yeniden okullarımızda buluşmayı diliyorum”
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“Sağlıkla yeniden okullarımızda buluşmayı diliyorum”

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14-18 Kasım tarihleri arasında 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatiline başladı. Hafta sonu ile birlikte dokuz güne ulaşan tatilde öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini isteyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledi.

Özer, “Sevgili çocuklar, hafta sonu ile birlikte dokuz güne ulaşan arada bol bol dinlenmenizi, en iyi dostunuz olan kitaplarla vakit geçirmenizi ümit ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz mutlu ve güzel bir tatil geçirmenizi, 21 Kasım Pazartesi günü sağlıkla yeniden okullarımızda buluşmayı diliyorum” diyerek öğrencilere seslendi.

Özer, “Öğretmenlerimiz okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden mesleki çalışmalarını tamamlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan kitaplardan oluşan özel bir seçkiyi barındıran e-kütüphane de yine ÖBA üzerinde öğretmenlerimizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA’da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak. Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım’da tekrar dersbaşı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023’te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil olacak. 12 Eylül 2022’de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek. (İHA)

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