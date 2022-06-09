Sağlıkçılarda “3600 ek gösterge” memnuniyeti

HÜSEYİN KOCAMAN

“3600 ek gösterge” düzenlemesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasından sonra hayata geçeceğini kaydetti. Bingöl, “Sonucunda yaklaşık 5 milyon 100 bin memur ve emeklileri de işin içerisine dahil edildiği bir sonuç ortaya çıktı. Biz sağlık çalışanları olarak çok mutlu olduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir memurlar tarafından beklenen “3600 ek gösterge” düzenlemesinin kapsamını açıkladı. Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış kararı aldıklarını açıklayan Erdoğan, birinci derecedeki tüm memur ve emeklilerinin 3600 ek gösterge kapsamına alındığın bildirmesi memurlar tarafından heyecanla karşılandı. 3600 ek göstergeyle ilgili bekledikleri müjdeyi aldıklarını dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, BUSABAH gazetesine konuştu.

Sağlık-Sen olarak 3 yıl önce özellikle 4 meslek grubuna 3600 ek göstergenin verilmesini talep ettiklerini dile getiren Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bununla ilgili bir söz verdiğini hatırlattı.

KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

3600 ek göstergeyle ilgili ciddi bir beklenti olduğunu belirten Bingöl, “Yaklaşık 3 yıldır 3600 ek göstergeyle ilgili tartışmalar devam ediyordu. En son bu hafta itibariyle Cumhurbaşkanımızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda yaklaşık 5 milyon 100 bin memur ve emeklileri de işin içerisine dahil edildiği bir sonuç ortaya çıktı. 5 milyon 100 memurun 3600 ek göstergeden yararlanması için düzenleme Meclis’e sunulacak. Meclis’ten çıktıktan sonra Cumhurbaşkanımızın onayıyla birlikte bu düzenleme hayata geçecek. Sağlık çalışanları 3600 ek göstergeyle ilgili ciddi bir beklenti içerisindelerdi. Bunun kamu çalışanlarının lehine çok güzel bir karar olduğunu düşünüyorum. Burada tüm memurlara hakkaniyetli bir şekilde 600 puan verildi. Bu süreçte bin olan bir ek gösterge bin 600’e, 3 bin olan ise 3 bin 600’e çıkartıldı. Bunun kapsam alanı çok genişletildi. Diğer memurların da yararlanması için böyle bir karar verildi. Bu karar sahadaki tüm memurları ciddi bir şekilde memnun etti. Biz bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Yıllardır dile getirilmesine rağmen bu sorun giderilememişti. Cumhurbaşkanımız bunun alanını genişleterek tüm memurların yararlanmasını sağladı. Biz de sağlık çalışanları olarak çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.