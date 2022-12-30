“Sağlık Turizminin Alt Yapısı Turgut Özal Tıp Merkezi”

VALİ ŞAHİN: “MALATYA’NIN GELECEĞİ TURİZMDE”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Turgut Özal Tıp Merkezinin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Bugün bir başarı hikâyesinin taçlandırılması ve alkışı hak edenlere hak ettiklerini verme toplantısındayız. Malatya’nın geleceği turizmde, turizmin de en önemli alt başlıklarından birisi de sağlık turizmi, bunun alt yapısı da dev gibi burada İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi” dedi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi 2022 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Turgut Özal Tıp Merkezinin tarihi ve başarıları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Başhekim Adil Başkıran’ın ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın Türkiye’de birçok değeri ile marka olduğunu belirterek Turgut Özal Tıp Merkezi’nin başarılarından gurur duyduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE’NİN ŞAHESER BİR HASTANESİ”

İnönü Üniversitesinin köklü ve büyük bir üniversite olduğunu ifade eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Üniversitemiz ülkenin köklü, büyük üniversitelerinden biri. İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün ismine anısına kurulmuş 1975’te Türkiye’de 14. sırada kurulmuş bir üniversite. İçinde bulunduğumuz kongre ve kültür merkezinin de içinde bulunduğu Turgut Özal Tıp Merkezi 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından bizzat temeli atılmış kaynağı Avrupa İskan Fonundan sağlanmış Türkiye’nin şaheser bir hastanesi. O dönemde ben de bu şaheser hastaneyi görünce herkesi Amerika’ya gönderiyorlar hevesine kapılıp gelen doktorlardan biriydim ve beni de Amerika’ya gönderdiler. Yani bu büyük şaheser hastane 8. Cumhurbaşkanımızın hediyesi. Ama onun üzerine 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında hastanemize 2 tane hastane eklemesi ile Karaciğer Nakli Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi. Hastanemiz yaklaşık bin 600 yatak kapasitesine ulaştı ve şu anda Türkiye’nin büyük ameliyat, büyük cerrahi işlemlerde en çok büyük işlem yapan hastanesi. Yani Türkiye’nin bu kategoride bir numarası. Yoğun bakım kategorisinde daha önce bir numarasıydı Ankara ve İstanbul şehir hastaneleri açılınca biz 3. sıraya düştük. Yoğun bakımda Türkiye’nin en iddialı hastanesiyiz. Organ naklinde Türkiye’nin en önemli merkeziyiz, karaciğer naklinde de dünyanın en önemli merkeziyiz. Bunlar bu salonda bulunan çok değerli başta hocalarımız sonra tüm personellerimiz, sağlık ve yardımcı personellerimiz 4 bini aşkın gerek akademik, gerek idari personelimiz olmak üzere 4 bini aşkın çalışanımızın, emeği katkısı ve gayreti ile bu başarılara imza atıyoruz. 2022 yılını da büyük başarılarla tamamladık.” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezinin 365 gün 24 saat bayramda ve tatilde ara vermeden hizmet eden bir kurum olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Kızılay, “Biz sadece Malatya’mızın değil Türkiye’nin de gurur duyduğu bir kurumuz. Bu büyük kurumun bütün faaliyetleri ülkemizde sağlık hizmetlerine çok önemli katkı veriyor. Ayrıca her yıl bir önceki yıldan daha fazla poliklinik bir önceki yıldan daha fazla yatan hasta, bir önceki yıldan daha fazla ameliyat gerçekleştiriyoruz. En son 2 hafta önce Maliye Bakanlığımız bize firma borçlarına yönelik çok önemli bir destek verdi. 172 milyon lira hastanemize destek verdi ve bu destekle 2022 yılı firma borçlarını neredeyse bir ay öncekiye kadar bütün borçları ödedik. Bu nedenle de hem Maliye Bakanımıza hem Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Üniversitemiz pahalı ucuz demeden bütün malzemeleri hastanemize temin ederek hizmetlere devam ediyoruz çünkü şunu biliyoruz ki o sırada o malzeme SGK’nın ödemesinin üstünde olsa bile arkasından Maliye Bakanlığının desteği ile oradaki farkı kapatıyoruz bu güvence ile hizmetlerimize devam ediyoruz. 2023 yılında hizmetlerimizi her alanda çok daha iyiye ve ileriye götüreceğiz” dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bugüne kadar birçok güzel projeye imza attığını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bundan sonrada yine daha birçok güzel projelere imza atacağını temenni ederek şehir dışından birçok vatandaşın Turgut Özal Tıp Merkezinde muayene olmak için kendilerini aradığını belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da Turgut Özal Tıp Merkezinin çok başarılı işlere imza attığını, burada birçok kişinin sağlığına kavuştuğunu ve çok olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.

“TAKDİRLE KARŞILADIM”

Turgut Özal Tıp Merkezinin sağlıklı insanların oluşması için gayret gösteren bir kurum olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kanuni Sultan Süleyman derki ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir sıhhat nefes gibi’. Esasında bir saniyelik sağlıklı nefes dünyanın bütün devletine, ütün isteklerine bedeldir. İşte burası şifa dağıtan sağlıklı insanların oluşması noktasında gayret gösteren bir kurum. Adil Başkıran hocamın bir az önceki sunumunu heyecanla izledim, takdirle karşıladım ve kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar bu müesseslerin oluşmasında emeği geçmiş bütün rahmeti rahmana kavuşanlara 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve Turgut Özal Cumhurbaşkanımıza cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Burada yetişen hocalarımız bütün Türkiye’ye ve dünya sağlık konusunda güzel hizmetler veriyorlar. Biz Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehri diye tabir ediyoruz. Yani bu şehrin geçmişinde devlet kurma geleneği var. Medeniyetin inkişaf etme geleneği var ve fethetme ve irşad etme geleneği var. Biz böyle bir şehirde görev yapıyoruz. Dünyada ilk devleti, ilk medeniyeti ve ilk fetihi ilk irşadı bu anlamda Anadolu anlamında Malatya sancağı ve Malatya devleti gerçekleştirmiş dolayısıyla biz bir aynı zamanda vebal altındayız ayı zamanda bir şerefin üzerindeyiz. Malatya Darul Rıfat, seçkin insanların yaşadığı diyardır, Malatya Darul himmet, himmetli zatların yaşadığı diyardır. O zaman bu şehrin her konuda marka olması lazım” ifadelerine yer verdi.

“EXPO BİR FUAR DEĞİLDİR”

Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlamak için çaba ve gayret sarf ettiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “EXPO 2028’in Malatya’ya yapılmasını talep ettik ve EXPO ekibi buraya geldi, gerekli incelemeleri yaptı. Bazen EXPO nedir diyebilirler, EXPO bir fuar değildir, EXPO dünya bahçelerinin ve dünyanın gelenek ve göreneklerinin o şehirde sergilenmesi demektir. Bu serüven Malatya’da dahil olmak 59 ile nasip olmuş. Biz Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlayacağız derken bütün değerleri ile öne çıkarmamız gerekir. Malatya’ya 2028’de 50 ülkenin bahçeleri, mimari örnekleri, gelenekleri, görenekleri burada gerçekleştirilecektir” dedi.

Turgut Özal Tıp Merkezinin dünyada bir marka haline gelme noktasında önemli adımlar attığını vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Onkoloji Hastanesinin kısa zamanda büyük başarılar elde ettiğini belirtti.

“BİZ 20 YILDIR MALATYA SAĞLIK TURİZMİNİ BAŞKENTİ OLSUN DİYE MÜCADELE EDİYORUZ”

Turgut Özal Tıp Merkezinin 32 yılda birçok başarıya imza attığını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Öznur Çalık, “Turgut Özal Tıp Merkezi 32 yaşında ve bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Bu başarılara imza atarken rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın bir hedefi vardı ve o hedef ‘Malatya sağlık turizminin başkenti olsun’ diyordu. Biz 20 yıldır Malatya sağlık turizmini başkenti olsun diye mücadele ediyoruz. Bunun içinde bu mücadele de bende varım diyen bütün akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci de binalar ne kadar güzel olursa olsun bir şey ifade etmeyeceğini önemli olanın kişilerin başarı olduğunu dile getirerek Turgut Özal Tıp Merkezinin tüm çalışanlarına teşekkür etti.

“MALATYA’YA, İNÖNÜ ÜNİVERSİTEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Turgut Tıp Merkezinin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Bu bir başarı hikayesi, ben 7 aydır çiçeği burnunda bir Malatyalı olarak buradaki büyük başarı hikayesini görüyorum. Aslında bugün bir başarı hikâyesinin taçlandırılması ve alkışı hak edenlere hak ettiklerini verme toplantısında buradayız. Bu başarı hikayesi İnönü Üniversitesinin kurulduğu günden bugüne 50 yıllık ve Turgut Özal Tıp Merkezinin kurulmasından bu yana da 30 yıllık bir başarı hikayesi. Bu hem öğrencileri, hem öğretim kadrosu ile hem çalışanları hem de paydaşları ile hepsi ile beraber yapılmış bir başarı hikayesi. Zaten başka şekilde olamazdı eğer herkes İnönü Üniversitesine omuz vermeseydi, şehir sahiplenmeseydi ve fedakâr hocaları, kıymetli talebeleri olmasaydı İnönü Üniversitesi buralara gelemezdi. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum, öncelikle hocalarımızı kutluyorum onların sırtlarında yükseliyor, sonra tüm ekibi kutluyorum çalışkan başarılı Adil hocamızı kutluyorum tebrik ediyorum, bir sene de büyük işler yaptı. Ben Malatya ya gelmeden önce de kendisini tanıyordum. Sevecen, güler yüzlü, çalışkan, fedakâr bir kardeşimiz, dekanımız kutluyorum ve tabiî ki belediye başkanımız hep Darul Rıfat diyor kim bu Darul Rıfat tabiî ki Sezai Yılmaz hocamız. Hocaların hocası Sezai Yılmaz sonuna kadar teşekkürü hak ediyor, gerçekten çok özel bir insan onu tanıdığım için çok mutluyum. Ama bir lider, bir kaptan var gerçekten nezaketi ve kucaklayıcı liderliği ile son 7 yılını İnönü Üniversitesine adayan ve gerçekten büyük bir başarı ile yöneten büyük bir lider bence onu da en yüksek alkışlarla alkışlamak lazım Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay hocamız. Bundan sonra Sezai Yılmaz hocamızı örnek alacağız ve Malatya’ya, İnönü üniversitemize sahip çıkacağız. Turgut Özal’ın hayaline ve çizdiği yol haritasına sahip çıkacağız. Malatya’nın geleceği turizmde, turizmin de en önemli alt başlıklarından birisi de sağlık turizmi, bunun alt yapısı da dev gibi burada İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi” şeklinde konuştu.

Program plaket takdimi ve müzik dinletisi ile sona erdi.