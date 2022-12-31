”Sağlık Turizminin Alt Yapısı Turgut Özal Tıp Merkezi”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Turgut Tıp Merkezinin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Bugün bir başarı hikâyesinin taçlandırılması ve alkışı hak edenlere hak ettiklerini verme toplantısındayız. Malatya’nın geleceği turizmde, turizmin en önemli alt başlıklarından birisi de sağlık turizmi, bunun alt yapısı da dev gibi burada İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi” dedi.

“TÜRKİYE’NİN ŞAHESER BİR HASTANESİ”

İnönü Üniversitesinin köklü ve büyük bir üniversite olduğunu ifade eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Üniversitemiz ülkenin köklü, büyük üniversitelerinden biri. İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün ismine anısına kurulmuş 1975’te Türkiye’de 14. sırada kurulmuş bir üniversite. İçinde bulunduğumuz kongre ve kültür merkezinin de içinde bulunduğu Turgut Özal Tıp Merkezi 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından bizzat temeli atılmış kaynağı Avrupa İskan Fonundan sağlanmış Türkiye’nin şaheser bir hastanesi. O dönemde ben de bu şaheser hastaneyi görünce herkesi Amerika’ya gönderiyorlar hevesine kapılıp gelen doktorlardan biriydim ve beni de Amerika’ya gönderdiler. Yani bu büyük şaheser hastane 8. Cumhurbaşkanımızın hediyesi. Ama onun üzerine 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında hastanemize 2 tane hastane eklemesi ile Karaciğer Nakli Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi. Hastanemiz yaklaşık bin 600 yatak kapasitesine ulaştı ve şu anda Türkiye’nin büyük ameliyat, büyük cerrahi işlemlerde en çok büyük işlem yapan hastanesi. Yani Türkiye’nin bu kategoride bir numarası. Yoğun bakım kategorisinde daha önce bir numarasıydı Ankara ve İstanbul şehir hastaneleri açılınca biz 3. sıraya düştük. Yoğun bakımda Türkiye’nin en iddialı hastanesiyiz. Organ naklinde Türkiye’nin en önemli merkeziyiz, karaciğer naklinde de dünyanın en önemli merkeziyiz. Bunlar bu salonda bulunan çok değerli başta hocalarımız sonra tüm personellerimiz, sağlık ve yardımcı personellerimiz 4 bini aşkın gerek akademik, gerek idari personelimiz olmak üzere 4 bini aşkın çalışanımızın, emeği katkısı ve gayreti ile bu başarılara imza atıyoruz. 2022 yılını da büyük başarılarla tamamladık.” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezinin 365 gün 24 saat bayramda ve tatilde ara vermeden hizmet eden bir kurum olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Kızılay, “Biz sadece Malatya’mızın değil Türkiye’nin de gurur duyduğu bir kurumuz. Bu büyük kurumun bütün faaliyetleri ülkemizde sağlık hizmetlerine çok önemli katkı veriyor. Ayrıca her yıl bir önceki yıldan daha fazla poliklinik bir önceki yıldan daha fazla yatan hasta, bir önceki yıldan daha fazla ameliyat gerçekleştiriyoruz. En son 2 hafta önce Maliye Bakanlığımız bize firma borçlarına yönelik çok önemli bir destek verdi. 172 milyon lira hastanemize destek verdi ve bu destekle 2022 yılı firma borçlarını neredeyse bir ay öncekiye kadar bütün borçları ödedik. Bu nedenle de hem Maliye Bakanımıza hem Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Üniversitemiz pahalı ucuz demeden bütün malzemeleri hastanemize temin ederek hizmetlere devam ediyoruz çünkü şunu biliyoruz ki o sırada o malzeme SGK’nın ödemesinin üstünde olsa bile arkasından Maliye Bakanlığının desteği ile oradaki farkı kapatıyoruz bu güvence ile hizmetlerimize devam ediyoruz. 2023 yılında hizmetlerimizi her alanda çok daha iyiye ve ileriye götüreceğiz” dedi.

“MALATYA’YA, İNÖNÜ ÜNİVERSİTEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Turgut Tıp Merkezinin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Bu bir başarı hikayesi, ben 7 aydır çiçeği burnunda bir Malatyalı olarak buradaki büyük başarı hikayesini görüyorum. Aslında bugün bir başarı hikâyesinin taçlandırılması ve alkışı hak edenlere hak ettiklerini verme toplantısında buradayız. Bu başarı hikayesi İnönü Üniversitesinin kurulduğu günden bugüne 50 yıllık ve Turgut Özal Tıp Merkezinin kurulmasından bu yana da 30 yıllık bir başarı hikayesi. Bu hem öğrencileri, hem öğretim kadrosu ile hem çalışanları hem de paydaşları ile hepsi ile beraber yapılmış bir başarı hikayesi. Zaten başka şekilde olamazdı eğer herkes İnönü Üniversitesine omuz vermeseydi, şehir sahiplenmeseydi ve fedakâr hocaları, kıymetli talebeleri olmasaydı İnönü Üniversitesi buralara gelemezdi. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum, öncelikle hocalarımızı kutluyorum onların sırtlarında yükseliyor, sonra tüm ekibi kutluyorum çalışkan başarılı Adil hocamızı kutluyorum tebrik ediyorum, bir sene de büyük işler yaptı. Ben Malatya ya gelmeden önce de kendisini tanıyordum. Sevecen, güler yüzlü, çalışkan, fedakâr bir kardeşimiz, dekanımız kutluyorum ve tabiî ki belediye başkanımız hep Darul Rıfat diyor kim bu Darul Rıfat tabiî ki Sezai Yılmaz hocamız. Hocaların hocası Sezai Yılmaz sonuna kadar teşekkürü hak ediyor, gerçekten çok özel bir insan onu tanıdığım için çok mutluyum. Ama bir lider, bir kaptan var gerçekten nezaketi ve kucaklayıcı liderliği ile son 7 yılını İnönü Üniversitesine adayan ve gerçekten büyük bir başarı ile yöneten büyük bir lider bence onu da en yüksek alkışlarla alkışlamak lazım Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay hocamız. Bundan sonra Sezai Yılmaz hocamızı örnek alacağız ve Malatya’ya, İnönü üniversitemize sahip çıkacağız. Turgut Özal’ın hayaline ve çizdiği yol haritasına sahip çıkacağız. Malatya’nın geleceği turizmde, turizmin de en önemli alt başlıklarından birisi de sağlık turizmi, bunun alt yapısı da dev gibi burada İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi” şeklinde konuştu.

Program plaket takdimi ve müzik dinletisi ile sona erdi.