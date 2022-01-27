DOLAR

13,6186$%0.19

EURO

15,2693%-0.16

STERLİN

18,3116£%-0.01

GRAM ALTIN

794,90%0,05

ÇEYREK ALTIN

1.289,00%-0,76

BİTCOİN

499561฿%-1.98023

İkindi Vakti a 15:24
Malatya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sağlık müdürlüğü binasında korkutan yangın: Akıllı sistem sayesinde söndü

Sağlık müdürlüğü binasında korkutan yangın: Akıllı sistem sayesinde söndü

sağlık müdürlüğü binasında korkutan yangın: akıllı sistem sayesinde söndü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kırıkkale’de İl Sağlık Müdürlüğündeki teknik hizmet deposunda çıkan yangın, akıllı sistem sayesinde söndü.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü binasındaki teknik hizmet deposunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle binadaki akıllı sistem devreye girdi. Yangın alarm sisteminin çalmasıyla kurumda çalışan personel dışarı çıkartıldı. Depoda bulunan yangın söndürme sistemi alevler büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kar, kombinin baca borusunu tıkadı: 5 kişilik aile zehirlendi, baba öldü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.