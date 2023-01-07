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Anasayfa / Gündem / Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi alınacak

Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi alınacak

Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi alınacak
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Üniversite Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacak.

İlanın detaylarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

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