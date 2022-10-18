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Sağlık Hizmeti Kalitesini Artırmak İçin Eğitim

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Sağlık Hizmeti Kalitesini Artırmak İçin Eğitim

Ameliyathanede çalışan hemşirelere, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak, sağlık hizmeti kalitesini artırmak amacıyla “Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” düzenlendi.
Sağlık alanında ihtiyaç olan nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla yürürlüğe giren, Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 22 gün düzenlenen “Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının” üçüncüsü sertifika töreni ile son buldu. Hastane konferans salonunda düzenlenen programa, hastane yöneticileri, klinik sorumlusu hemşireler ve kursiyerler katıldı. Törende konuşan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, “Hastane olarak Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının üçüncüsü tamamladık. Toplam 12 kursiyere, 12 iş günü teorik, 10 iş günü uygulama eğitimleri şeklinde 22 iş olarak eğitim verdik. Bu sertifikalı eğitim programın amacı ameliyathanede çalışan hemşirelere görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktı. Sunulan sağlık hizmeti kalitesini artırmak için bu tarz eğitim programlarına devam edeceğiz” dedi.
Konuşmanın ardından sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. (İHA)

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