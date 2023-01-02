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Anasayfa / Sağlık / Sağlık çalışanlarından hastalara moral etkinliği

Sağlık çalışanlarından hastalara moral etkinliği

Malatya’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi’nde tedavi gören hastalar için sağlık çalışanları tarafından etkinlik düzenlendi.

Sağlık çalışanlarından hastalara moral etkinliği
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi Ekibi tarafından serviste tedavi gören hastalara moral amaçlı etkinlik düzenlendi.

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Palyatif Serviste tedavi gören hastalara yönelik olarak düzenlenen etkinlikte palyatif bakım tedavisi gören hastaların moral vermek amacıyla müzik eşliğinde türküler söylenip halaylar çekildi.

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Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Palyatif Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi ve Geriatri Uzmanı Duygu Erbaş Saçar, “Hastalarımızdan birisinin aynı zamanda doğum günü olduğu için hem ona sürpriz hem de diğer hastalarımıza moral olsun diye geleneksel hale getirdiğimiz etkinliği bu yıl da gerçekleştirdik. Amacımız hastanemizde uzun süreli tedavi gören hastalarımıza bir nebze moral ve motivasyon desteği sağlamak. Hastalarımızın en kısa zamanda sağlıkla taburcu olmaları en büyük istediğimiz” diye konuştu.

(İHA)

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