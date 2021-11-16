SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET BİTMİYOR!

“Şiddet uygulayanların tutuklanmasını istiyoruz”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Şiddet olaylarının adresi yine değişmedi. Birkaç gün önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanları, alkollü bir hasta tarafından darp edilmişti. Konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulunan Malatya Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan, Türk Ceza Kanunu’nda sağlık çalışanına yönelik şiddetin belirli bir cezası olmasını talep ederek, “Şiddet uygulayanların tutuklanmasını istiyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alkollü olduğu belirtilen hasta tarafından Acil Servis Doktoru Abdullah Ercan ve Acil Servis Koordinatörü Yunus Karayılan görevi esnasında darp edilmişti. Sağlık çalışanlarına yönelik ne zaman biteceği, bununla ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı şimdilik bilinmese de konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu olaylar karşısında sağlık çalışanlarının güvende olmadığını dile getiren Karaaslan, şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmasını istedi.

Malatya Tabip Odası Başkanı Erol Karaaslan, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddetten yakınarak, “Sağlıkta şiddet özellikle sağlık çalışanlarının ve hekimlerin, bizim en ciddi problemimiz sağlıkta şiddet. Gün geçmiyor ki sağlık personelimiz şiddete, hakarete, mobbinge maruz kalmasın. Böyle bir günümüz yok gibi her gün bununla yüzleşen bununla hesaplaşan sağlık personellerimizin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum biz sağlık çalışanlarını çok üzüyor” ifadelerini kullandı.

“CEZAİ İŞLEMLERİN UYGULANMASINI TALEP EDİYORUZ”

Türk Ceza Kanunu’nda sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin belirli bir cezası olmadığını ifade eden Karaaslan, bu konuda alınan önlemlerin yetersiz kaldığını vurguladı. Karaaslan, “Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızın bu ülke için yapmış olduğu fedakârlığı ifade edecek kelimeleri ben sağlıkçı, hekim, üniversitede çalışan bir hoca olarak bulamıyorum. Çünkü biz bunları yakinen biliyoruz ve gördük. Yapılan fedakârlıkların parasal karşılığı da yok ama biz manevi karşılığını toplumumuz tarafından görmek istiyoruz.Aslında kadirşinas bir toplumuz ama maalesef içimizde bu özelliklerini yitiren vatandaşlarımız da var. Bu durumda yapılacak işlem çok net aslında. Bilindiği üzere şiddet olaylarında Türk Ceza Kanunu uygulanmakta ve caza kanununa göre işlem yapılmaktadır. Ama Türk Ceza Kanunu’na göre yapılan işlemlerin sağlıkta şiddeti önlemede yetersiz olduğunu gördük. Biz diyoruz ki ‘Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenmesi ve sağlıkta şiddetin ayrı bir kategoride değerlendirilmesi lazım’ biz buna göre cezai işlemlerin uygulanmasını talep ediyoruz. Var olan mevcut yönetmelik ve ceza kanunları bu durumu maalesef önleyemiyor. Böyle olunca da her gün sağlık personelleri şiddete maruz kalıyor. Ayrıca şiddet uygulayanların tutuklanmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“BUNLARIN TUTUKLU YARGILANMASI LAZIM”

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin cezalandırılmadığını ileri süren Karaaslan, “Bizler öyle bir noktaya geldik ki şikâyetçi oluyor sağlık personelimiz, bir bakıyorsunuz ki şiddet uygulayan kişiler sokakta geziyor. Geçen gün burada şiddet uygulayan şahıs tutuklanmış bu konuda başsavcılığa teşekkür ediyorum ama bunların tutuklu yargılanması lazım. Tutuklu yargılandıkları zaman bir nebze olsun kendimizi güvende hissediyoruz. O açıdan şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmalarını istiyoruz” diye konuştu.

“BIKKINLIK, YORGUNLUK, ÜMİTSİZLİK OLDU”

Öte yandan pandemi döneminde bazı sağlık çalışanlarının istifa ettiğini söyleyen Karaaslan, “Pandemi sağlık personellerini zorladı. Çalışma şartları, almış olduğumuz riskler bir araya gelince sağlık personelimizde ciddi bir bıkkınlık, yorgunluk, ümitsizlik oldu. Ama buna rağmen sağlık personelimiz Aziz Milletimize hizmet etmekten geri kalmadı. Bütün fedakârlıklarıyla en ön safta mücadelesini verdi. Bu süreç içerisinde sağlık personelleri arasında problemleri olanlar ve kişisel problemi olan personellerimizden istifalar oldu. Ama bunun sayısının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bilindiği gibi bu rakamlar batı ülkelerde çok daha fazlaydı. 3-4 bin sağlık personelinin istifa ettiğini ve sağlıkta aksamalar olduğunu basından ve araştırmalarımız sonucunda öğrendik. Ama Türkiye’de sağlık hizmetini kesintiye uğrayacak kadar bir istifa olmadı” dedi.