DOLAR

13,6286$%-0.19

EURO

15,1854%-0.34

STERLİN

18,2552£%-0.23

GRAM ALTIN

783,58%-0,55

ÇEYREK ALTIN

1.274,00%-0,77

BİTCOİN

498967฿%0.71608

İkindi Vakti a 15:24
Malatya AÇIK -12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor, bu kez Sivas’ta yaşandı

Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor, bu kez Sivas’ta yaşandı

sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor, bu kez sivas’ta yaşandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sivas’ta Aile Sağlığı Merkezine bebek aşısı yaptırmak için gelen bir vatandaş kendisini sakinleştirmeye çalışan doktoru darp etti.

Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz günlerde Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezinde yaşandı. İddiaya göre, merkeze bebek aşısı yaptırmaya gelen bir aile bebeği muayene etmeden aşı vurduğu gerekçesiyle önce hemşirelerle tartıştı. Bu sırada muayenehanesinde bulunan Dr. Mehmet Gülsever, aileyi sakinleştirmek için koridora çıktı. Dr. Gülsever aileyi sakinleştirmek istersen saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesinin üzerine Aile Sağlığı Merkezine polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dr. Gülsever, aileden şikayetçi oldu. Bugün bir araya gelen sağlık çalışanları basın açıklaması ve alkış yaparak Dr. Mehmet Gülsever’e destek oldu.

Dr. Mehmet Gülsever burada yaptığı açıklamada, ”Hemşire arkadaşlarımız sağlık çalışanları arkadaşlarımız görevimizi yapmaktayken fiziksel saldırıya uğradık. Bu olayı kınıyorum’’ dedi.

Sivas-Erzincan Tabipler Odası Başkanı Şeyda Figül Gökçe ise “Bugün burada meslektaşımız Doktor Mehmet Gülsever’e yapılan şiddeti kınamak amacıyla bir araya geldik. Sadece görevini yapmaya çalıştığı için saygısızca, hadsizce saldırıya uğrayan arkadaşımıza ve tüm sağlık çalışanlarına yapılan sağlıkta şiddetin kendisidir. Artık yeter diyoruz ve her gün duyduğumuz benzer olayların son bulmasını istiyoruz’’ diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bitlis’te 3 kilo 50 gram metanfetamin ele geçirildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.