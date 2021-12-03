Sağlık çalışanları iş bırakıyor

“Bizleri yok saydınız, biz de sizi yok sayıyoruz”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Hekimlere ek gösterge zammı Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte düzenlemeden hekim dışı personellerin ayrı tutulmasına tepki gösteren sağlık çalışanları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir eylem yaptılar. Türkiye genelinde 7 ve 9 Aralık tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacağını duyuran Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Bizleri yok saydınız biz de sizi yok sayarak daha önce vermiş olduğunuz alkışları geri iade ediyoruz” dedi.

Hekimlere ek gösterge zammı Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte düzenlemeden hekim dışı personelin ayrı tutulması sağlık çalışanlarını adeta ayaklandırdı. Dün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir eylem yapan ve tepkilerini dile getiren Sağlık-Sen Malatya Şubesi ile Sağlık Emekçileri Sendikası’nın (SES) üyeleri sağlıkçıların, seslerine kulak verilmesini istediler. Pankartlı ve sloganlı eylemde bir basın açıklaması yapan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, önemli açıklamalarda bulundu.

Dün itibariyle Meclis’te görüşülerek yasallaşan ve ilerleyen günlerde yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle hekimlerin sabit ek ödemelerinin artırıldığını ifade eden Başkan Bingöl, yapılan düzenlemeyi hekimler adına memnuniyet verici bulduklarını söyledi.

“SAĞLIK BİR EKİP İŞİDİR”

Düzenlemeden hekim dışındaki sağlık çalışanlarının ayrı tutulmasına tepki gösteren Bingöl, “Düzenlemeden hekim dışı personelin ayrı tutulmasını son derece yanlış ve olumsuz olarak değerlendirmekteyiz. Bu düzenlemeyle sağlık çalışanları arasında zaten var olan ücret adaletsizliğinin iyice artacağına dikkat çekmek istiyoruz. Bu nedenle sağlık çalışanları arasında ayrım yapan, Çalışma barışını ve ekip ruhunu bozan, adaletsiz ve hakkaniyetsiz bu düzenlemeyi eksik buluyor ve asla kabul etmiyoruz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Sağlık bir ekip işidir ve temizlik personelinden uzman hekimine kadar tüm çalışanlar bu ekibin ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Yapılacak olan her türlü düzenleme bu ekip ruhuna zarar vermeden tüm çalışanları memnun edecek bir şekilde yapılmalıdır. Aksi halde yapılan düzenlemeler sisteme fayda değil zarar verecek ve sağlıktaki kötü gidişat artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Sahada her türlü zorluğa rağmen fedakârca mücadele eden sağlık çalışanlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak yerine yaptığı her düzenlemeyle yeni bir kaos yaratan Sağlık Bakanlığı yetkililerine buradan sesleniyorum. Yeter artık. Hekim dışı personel üvey evlat değildir” diyen Başkan Bingöl, bu ayrıştırmaya ve meydanlardan yükselen sese kulak verilmesini istedi.

“YOL YAKINKEN BU HATADAN DÖNMELİSİNİZ”

Bu sistemin artık sağlık çalışanları için zulüm olduğunu öne süren Başkan Bingöl, “Yapacağınız düzenlemelerin bir kesimi memnun ederken diğer kesimleri mutsuz etmesine izin vermeyin. Sağlık çalışanlarımızın tamamını kapsayacak bir ücret düzenlemesinin hayata geçmesi için gerekli adımları atarak yapmış olduğunuz yanlıştan bir an önce geri dönün. Fedakâr sağlık çalışanları arasında ayrım yapan hak gasp eden, alın terini yok sayan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu sarsan, iş barışını ve huzurunu bozan hak kayıplarına yol açan ve çalışanları meslekten soğutan bu çarpık sisteme bir an önce son verilmelidir. Yol yakınken bu hatadan dönmelisiniz. Aksi takdirde 1 Milyon sağlık çalışanının Bakanı olmadığınızı ispatlamış olursunuz. Pandemiden dolayı ülke ekonomisi sıkıntı yaşıyorsa buna destek olmaya hazırız yok ekonomi iyi ise çalışanlar arasında niye ayrım yapıyorsunuz. Bu sistem artık sağlık çalışanları için zulümdür. Fedakâr sağlık çalışanlarımız bunu mu hak ediyor? Hakkınız ödenmez diyerek hakkımızı ödemediniz. Bizleri yok saydınız biz de sizi yok sayarak daha önce vermiş olduğunuz alkışları geri iade ediyoruz. Sağlık bir ekip işidir bu ekibi kimsenin bozmaya hakkı yok. Sağlık çalışanlarını görmezden gelenleri biz de görmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“OLAĞANÜSTÜ HER ŞART VE KOŞULDA MEYDANLARDAYDIK”

Bunun sineye çekilmesinin mümkün olmadığını belirten Başkan Bingöl, şunları kaydetti:

“Şimdi birlik zamanı Sağlık ordumuz için Haklı talebimiz için meslek onurumuz için birlik zamanı bunu herkes bilsin; Sağlık Sen olarak böyle bir yanlıştan acilen dönülmesini istiyoruz. Şöyle ki verilen zamma itirazımız yok. Herkesi kapsamadığına itirazımız var Pandeminin en yoğun günlerinde selde afetlerde depremde olağanüstü her şart ve koşulda meydanlardaydık. Ancak sağlık çalışanlarının önemli bir kesimini yok sayarak yapılan bu düzenleme, yüz binlerce sağlık çalışanımızı üzmüş ve isyan noktasına getirmiştir. Fedakâr sağlık çalışanlarının çok büyük bir kesimi, üvey evlat muamelesi görmeyi hak etmediği gibi bunu sineye çekmesi de mümkün değildir. Sağlık Bakanlığından aklı-selim adımlar atmasını bekliyoruz. Yaşanabilir ücret politikası için tüm Türkiye de iş bırakma eylemine devam edilecektir. Sağlık çalışanlarına yapılan en büyük haksızlık, onları birbirine düşürmektir. Biz buna itiraz ediyoruz. Artık sağlık çalışanlarının insani ve mesleki onuruna yaraşır bir ücret düzenlemesi yapılıncaya kadar ve hakkımızı alana kadar eylemlerimize devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”