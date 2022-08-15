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Anasayfa / Ekonomi / Sağlık Bakanlığı işçi alıyor

Sağlık Bakanlığı işçi alıyor

Sağlık Bakanlığı işçi alıyor
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Sağlık Bakanlığı işçi alıyor

Sağlık Bakanlığı 1.356 Engelli Sürekli İşçi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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