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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin firari şüpheli Seccad Y. yakalandı

şafak mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin firari şüpheli seccad y. yakalandı
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İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan firari şüpheli Seccad Y. olaydan 13 gün sonra Bursa’da yakalandı.

Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü gece saatlerinde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı.

Firari şüpheli Seccad Y. ise olaydan 13 gün sonra Bursa’da yakalandı. Cinayet anında olayın yaşandığı restoranda olduğu iddia edilen Seccad Y. ifadesi alınmak üzere Bursa’dan İstanbul’a getiriliyor.

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