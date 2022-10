Safa bebek 4 cihazla hayata tutunmaya çalışıyor

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya’da SMA Tip 1 bir ölümcül kas hastası, sağlıkçı anne babanın ilk ve tek evladı Safa Pektaş 6,5 aylık oldu ve ne yazık ki Valilik onaylı olarak başlatılan kampanyada hala yüzde 15’lik bir seviyede. Safa Bebek, Valiliğin onayıyla başlatılan kampanyada toplanacak 1 milyon 820 bin dolar ile tedavi olmayı bekliyor.

SMA’nın belirtilerini göstermeye başladığını ve özellikle Safa’nın sol kolunda eğilmeler olduğunu söyleyen baba Fethi Pektaş, “Birçok hastaya müdahale ettim 9 yıl boyunca ama kendi evladıma, müdahale ederken elim ayağım titriyor, bu durumu kimsenin yaşamasını istemem. Sizlerden ricam Safa’ya destek olmanız ve onun umudu olmanız” dedi.

Omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan Spinal Musküler Atrofi’nin (SMA), henüz bir tedavisi bulunmadı. Tedavisi sadece sayılı ülkelerde yapılan bu hastalık, Malatya’da sıklıkla görülmeye başladı. Tedavisi yüksek maliyetler gerektiren bu hastalıkla mücadele eden 6,5 aylık Safa Pektaş da diğer SMA’lı hastalar gibi Malatyalılardan ve özellikle sağlık çalışanlarından yardım bekliyor.

“SAFA CİHAZLARA BAĞLI OLARAK YAŞIYOR”

Safa bebeğe 2,5 aylık iken ön tanı konduğunu ve 3 aylık iken kan tahlili ile birlikte ilk ve tek çocuklarının SMA hastası olduğunu öğrendiklerini ifade eden anne Asena Pektaş, “Oğlumuz SMA Tip 1 Kas hastası, şu an 6,5 aylık. Safa bizim ilk ve tek bebeğimiz, biz 2,5 aylıkken ön tanı ile karşılaştık ve 3 aylıkken kan tahlilimiz geldi, yaklaşık 3,5 aydır Safa’nın SMA olduğunu öğrenerek kampanyamızı ilerletiyoruz. SMA Tip 1 SMA’lar arasında en sıkıntılı ve zor süreçlerden geçen bir hastalık. Safa için birçok şey ile mücadele ediyoruz, sağlığı çok önemli. Yarın ne ile karşılaşacağımız ve sağlığının nasıl olacağını bilmiyoruz. Safa cihazlara bağlı olarak yaşıyor, çok fazla cihaz kullanıyoruz şu an aktif olarak 4 cihazımız var. Bizim yarın ne ile karşılaşacağımız belli değil, zamanla yarışıyoruz. Kampanyamız şu an yüzde 15’lik bir dilimde, 3,5 aydır kampanyamız devam etmekte. Sosyal medya üzerinden, okullara zarf dağıtarak, kumbara dağıtımı yaparak, kermesler düzenleyerek, stantlar açarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. SMA Tip 1 de normal şartlarda iki yaş ve 13 kilo olarak bir sınır var ama Safa ilacını almak için ne kadar erken giderse, ne kadar az kas kaybı yaşarsa, o kadar etki gösterecek ilaç. Şu an bu durumda giderse yüzde 98 etki ile iyileşecek inşallah, bizimde amacımız trakeostomi olmadan, ng takılmadan, Safa’yı bir an önce ilacına kavuşturmak” şeklinde konuştu.

“ÇOCUK GÜNDEN GÜNE GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİMEYE BAŞLIYOR”

Eşi ile birlikte sağlık personeli olan ve 9 yıldır Malatya 112 ortamında çalışan baba Fethi Pektaş, evlatlarının günden güne gözlerinin önünde eridiğini belirterek, “Şu an benim oğlum ilk ve tek çocuğumuz SMA Tip 1 ölümcül kas hastası, biz elimizden geldiğince oğlumuz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yetişemiyoruz, dayanamıyoruz artık. Çocuk günden güne gözümüzün önünde erimeye başlıyor. SMA’nın belirtileri de ortaya çıkmaya başladı. Sol kolunda özellikle eğilmeler var artık bunları gözlemleyebiliyoruz. Safa’nın gerçekten sesinin duyulmasına ihtiyacı var. Safa’nın da diğer bebekler gibi sesinin duyuramamaktan dolayı hayatını kaybetmemesi için sizlerin desteğine ihtiyacı var. Bir bebeğin yaşayabilmesi için birçok insan tarafından ufak tefek de olsa bağışlara ihtiyacı var bu bağışlar sayesinde birçok bebek gibi Safa’da hayata tutunabilir. 6 aylık bir bebek düşünün SMA hastası ve ölümcül kas hastası sizlerden ricamız Safa’nın sesinin duyulması. Birçok insan tarafından desteğe ihtiyacımız var. Kendi evladıma müdahale ederken çok zorlanıyorum. Birçok hastaya müdahale ettim 9 yıl boyunca ama kendi evladıma, müdahale ederken elim ayağım titriyor, bu durumu kimsenin yaşamasını istemem. Sizlerden ricam Safa’ya destek olmanız ve onun umudu olmanız. Türkiye’deki tüm sağlık personellerini bu ay yatacak olan promosyonları ile Safa’ya destek olmaya çağırıyoruz. Bu iyilik akımı ile yüzde 15 olan kampanyamızı bir an önce tamamlayıp, Safa’yı ilacına kavuşturmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK ZOR BİR SÜREÇ”

“Bir anne olarak bu süreci yaşıyor olmak gerçekten çok zor” diyen Asena Pektaş, “Anne baba olarak gece evladınızın ufacık bir hırıldama sesi ile uyanıyorsunuz, diken üstünde uyuyoruz, ne olacak tıkanma gerçekleşecek mi bunların korkusu ile ilerliyor zamanımız, yeri geliyor nöbetleşe uyuyarak Safa’nın takibinde kalıyoruz, çok zor bir süreç. Kelimeler duygu ve düşüncelerimi anlatmakta yetersiz kalıyor. Kampanyayı bir an önce bitirmek için çaba sarf ediyoruz. Gerçekten desteklerinize ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Valilik İzinli İBAN TL: TR 4700 0100 0183 5726 4123 5015Alıcı: Fethi Pektaş, Açıklama: Safa Pektaş, Banka: Ziraat Bankası, SAFA yaz 2204’e gönder 25 TL bağışta bulun.