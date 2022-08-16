Şadırvan kaldırıldı; sıra şemsiyelerde

ESVET TÜRKOĞLU

Yeni Cami’de tartışma konusu olan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran abdest alma duvarı sonunda kaldırıldı. Bu duvarı ucube olarak niteleyen ve kaldırılmasının güzel olduğunu ifade eden Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, “Olması gereken oldu. Eskiden olduğu gibi bir şadırvan yapacaklar. Güzel oldu, hiç olmazsa caminin bir ucubesinden kurtulduk diyelim. İnşallah sıra şemsiyelere de gelir diyorum.” dedi.

Malatya kamuoyunda büyük tartışmaya neden olan ve tepkiler doğrultusunda yapımı durdurulan Yeni Cami’de abdest alma duvarı dün gece kaldırıldı. Bu duvarın kaldırılması Malatyalılar tarafından memnuniyetle karşılanırken Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, BUSABAH gazetesine konuşarak, bu duvarın kaldırılması için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

“OLMASI GEREKEN OLDU”

Abdest alma duvarının kaldırılmasının güzel olduğunu belirten Kantarcı, “Bundan birkaç ay önce ucubelerin tarihi eserimize yakışmadığı ve kaldırılması için kamuoyu kaldırılması için çaba sarf ettik. O zaman Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden gelen yetkililerle de görüştük. Şadırvanların mutlaka kaldırılması gerektiğini söyledik. Sadece ben değil, Malatya’nın birçok kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütleri de aynı fikirdeydi. Bizim özellikle Vakıflar Bölge Müdürlüğü’yle görüşmemizde bu çeşmelerin kaldırılacağını söylediler. Bunun için de Anıtlar Yüksek Kurulu’na yazı yazdıklarını ifade ettiler. Kaldırılmasıyla ilgili cevap geldi ve şimdi kaldırılıyor. Olması gereken oldu. Eskiden olduğu gibi bir şadırvan yapacaklar. Güzel oldu, hiç olmazsa caminin bir ucubesinden kurtulduk diyelim. İnşallah sıra şemsiyelere de gelir diyorum” ifadelerini kullandı.

“BU MALİYETİ KİMSE KALDIRAMAZ”

Şemsiyelerin kaldırılması için bir çalışma yapıp yapmayacaklarını dile getiren Kantarcı, “Şemsiyeler için yapacak hiçbir şey yok. Paraları ödenmiş, ihalesi yapıldı ve kuruldu. Başka yere götürülmesi de mümkün değil. Yasa gereği böyle. İhale burası için yapıldığı için, o şemsiyelerin sökülüp başka yere dikilme şansı da yok. Ben bir yıl sonra şemsiyelerin oradan söküleceğini iddia ediyorum. Çünkü aylık 20 bin lira şemsîlerin bakımı var. Bu maliyeti kimse kaldıramaz” diye konuştu.