Sadıkoğlu’ndan vatandaşa çağrı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yakınca Galericiler Sitesi esnafını ziyaret etti. Sadıkoğlu, “Ben buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Otomobil alım satım işlerini galericiler sitelerimizden yaparlarsa herhangi bir sorun yaşamazlar. Çünkü burada bulunan esnaflarımızın satış yetki belgeleri var, maliye kayıtları var, vergi ödüyorlar” dedi.

Malatya Galericiler Sitesi Derneği Başkanı Arif Ede ile birlikte site esnafını tek tek gezen Sadıkoğlu, sorunları dinledi, talepleri not aldı ve 2 Ekim’de yapılacak olan MTSO seçimlerinde destek istedi.Yakınca Galericiler Sitesi’nin daha sağlıklı ve modern bir ortamda hizmet vermesi için tüm desteği sunduklarını ve sunmaya da devem edeceklerini belirten Sadıkoğlu, vatandaşlara da araç alım satımı için önemli bir mesaj verdi.

Sadıkoğlu, “Ben buradan vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Otomobil alım satım işlerini galericiler sitelerimizden yaparlarsa herhangi bir sorun yaşamazlar. Çünkü burada bulunan esnaflarımızın satış yetki belgeleri var, maliye kayıtları var, vergi ödüyorlar. Galericiler sitesi dışında yapılan ayaküstü satışlarda bir takım sıkıntılar yaşandığını duyuyoruz. Vatandaşımızın daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Malatya Galericiler Sitesi Derneği Başkanı Arif Ede, “Oğuzhan Başkanımıza ne zaman bir talep ile gitsek hiçbir zaman geri çevirmedi. Site esnafımız adına kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Seçimlerde kendisine başarılar diliyorum, destekçisiyiz. Başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğinden hiç şüphemiz yok” diye konuştu.(Bülten)