Sadıkoğlu’ndan Teşekkür Mesajı

Güven tazeleyerek tekrar Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu teşekkür mesajı yayınladı.

Sadıkoğlu 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlık seçimlerinin ardından yayınladığı teşekkür mesajında, “Değerli üyelerimiz, kıymetli hemşerilerim;

Malatya’mıza hizmet etmenin şerefi bize yeter” düsturuyla Nisan 2018’den bugüne Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğüm Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız, 2 Ekim Pazar günü önemli bir seçim geçirdi.

Gerek seçim süreci, gerek seçim günü, gerekse seçim sonucuyla ülkemizin gündeminde yer alan seçimlerimizi kazasız belasız, huzur içinde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Seçime yüzde 90 oranında katılım sağlayan üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Yapılan seçimle birlikte 30 Meslek Grubunun 23’ünü kazanarak üyelerimiz bizlere bir kez daha teveccüh göstermiş, bu önemli göreve devam etmemize karar vermiştir.

Bizlere oy veren, vermeyen tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Seçilen yeni meclis üyelerimizle birlikte hayata geçireceğimiz yeni projeler ve faaliyetlerle, sayıları 10 bine yaklaşan kıymetli üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bu önemli zaferin mimarı kuşkusuz bizlere inanan ve güvenen üyelerimiz ile gönlü bizimle olan yol arkadaşlarımızdır. Beyaz ve mavi listeden seçimlere girerek, üyelerinin teveccühü ile kazanan yeni meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. 81 meclis üyemiz ile birlikte, farklı alanlarda, şehrimize değer katacak önemli çalışmalara imza atacağız.

İlkeli ve dik duruşumuza inanan esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz için önümüzde güçlü hedeflerimiz ve büyük projelerimiz var. Ekonomisiyle büyüyen bir Malatya hayalimiz için azimle çalışarak yeni projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz.

Görev süremiz boyunca ve seçim döneminde desteğini her daim hissettiğimiz şehrimizin güzide basın mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum.

Seçimlerde görev alan başta emniyet mensubu polis memurlarımız olmak üzere, Yüksek Seçim Kurulu Malatya İl Müdürlüğü personellerine ve Odamız personellerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni bir dönemi hep birlikte başlatıyoruz. Kazanan Malatya’mız oldu.” İfadelerine yer verdi. (Bülten)