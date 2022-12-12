SADIKOĞLU YOK MU SAYILDI?

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde Malatya Valisi Hulusi Şahin ve 1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akif Baştürk ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek, yatırım ve taleplerle ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Binlerce iş insanının desteğiyle seçilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun bu ziyarette olmaması dikkat çekti. Öte yandan AK Parti’den çok sayıda sanayici ve iş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu destekledi. Bu fotoğraf karesi AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret ve Sanayi Başkanlığı görevini sürdüren Sadıkoğlu’nu yok mu sayıyor? sorusunu akıllara getirdi.

Görüşmede Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi, kamulaştırma bedeliyle arıtma tesisi yapımı ve Malatya’ya yapılacak yatırımlar konusunun konuşulduğu belirtildi.

“FAYDALI BİR GÖRÜŞME OLDU”

Görüşmeye dair açıklamada bulunan Tüfenkci, “1.OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akif Baştürk ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı ziyaret ederek, Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi, kamulaştırma bedeliyle arıtma tesisi yapımı ve Malatya yatırımlarını konuştuk. Faydalı bir görüşme oldu. Önemli konularda kayda değer mesafeler katettik. Burada tek amacımız Malatya sanayisini geliştirmek ve fiziki olarak daha da büyütmek. Bakanımıza şehrimize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi- Bülten)