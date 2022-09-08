Sadıkoğlu seçim ofisini açtı

Sadıkoğlu: Çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2 Ekim de gerçekleştirilecek olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlık Seçimleri için hedeflerini anlatacakları ve vatandaşlarla, esnaflarla bir araya gelecekleri seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Malatya’nın büyümesi ve gelişmesi için çaba sarf ettiklerini söyleyen Sadıkoğlu, “Malatya’nın gelişimi için buradayız, herkes görevini yapsın birileri aday çıkartıp Ticaret ve Sanayi Odasını ele geçirmeye çalışmasın, bu duruşu göstermesin, şehirde yapılması gereken birçok iş varken, burada üyelerin kendi inisiyatifleri ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçmesine müsaade etsin” dedi.

Programın açılış konuşmasında eşit şartlarda bir seçimin gerçekleşmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Eşit şartlarda bir seçimin gerçekleşmesi için seçim ofisimizi Ticaret Sanayi Odasında değil, buradan kendi emeğimizle caddede, insanların ve esnaflarımızın içerisinde açmayı istedik. Malatya’nın çocuğu olarak birçok dostumuz bizi sahiplendi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak seçti. Görev süremiz içerisinde ben de onlara mahcup olmadan gücün karşısında haklının yanında durmak sureti ile mücadele etmeye gayret gösterdim. Göreve geldiğimiz günden bugüne özellikle merkeze üyelerimizi yerleştirmek sureti ile onların hakkı, hukuku için mücadele etmek, gücün değil, haklının yanında yer almak, attığımız her adımda merkeze üyelerimizin menfaatini yerleştirmek suretiyle gayret gösterdik. 1.2 milyon dolarlık dev yatırımları 37 fabrika tahsisini ve 33 yılda 22 bin istihdam varken, 4 yıllık görev süremizde 17 bin Malatyalının çalışması için gayret gösterdik ve bugün başarıya ulaşmış yatırımcılarımızla gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Görev süresine denk gelen 2 yıllık pandemi sürecinde üyeler ile çok fazla bir araya gelemediklerini ifade eden Sadıkoğlu, salgın sürecinde yaşanana eksiklikleri telafi etmek için sürekli sahada, esnaflarla birlikte olacağına vurguladı.

“6 BİN 600 ÜYESİ OLAN TİCARET SANAYİ ODASI 9 BİN ÜYEYE ULAŞTI”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının 4 yıllık süreçte ulaştığı üye sayısı hakkında bilgi veren Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimizde 6 bin 600 üyesi olan Ticaret Sanayi Odası 9 bin üyeye ulaştı. Odamız yapmış olduğu çalışmalar ve menfaatini üyelerinden yana kullanmak sureti ile şehirde dik duruşu ile sizlerin teveccühüne layık kalmak sureti ile 9 bin üyeye ulaştı. Gurur duyuyoruz, daha da güçlü olacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Çıktığımız bu yolda meyvesiz ağaç taşlanmaz misali bize çelme takmak isteyenler, iftira atmak isteyenlerde oldu, siyasi olarak bulundukları konumu korumak adına başarıyı kıskananlar da oldu. Özellikle bizler burada siyaset üstü bir yer halindeyiz hiçbir partinin arka bahçesi olmadık, bütün partilere eşit mesafedeyiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla bize iftira atanlara, engel olmaya çalışanlara, çalışarak, proje üreterek cevap vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Organize sanayi bölgesinde 25 milyon değerinde iş geliştirme merkezi kurduklarını söyleyen Sadıkoğlu, inşaatın tamamlandığını ve önümüzdeki aylar içerisinde açılışının gerçekleştirileceğini vurguladı.

“MTSO, TÜRKİYE’DE TSE AKREDİTASYONUNU ALMIŞ TEK ODADIR”

Asgari ücretle iş bulamayan birçok genci yetiştirmek için sanayide nitelikli eleman arayan üyelerimizle buluşturduklarını belirten Sadıkoğlu, “Sanayimizi güçlü kılacağız, yerli ve milli üretime destek veriyoruz ve her zamanda destek vermeye, elimizden gelen gayreti göstermeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Tekno kent’te 22 olan şirket sayımızı bugün 82’ye çıkarttık. Teknolojiden gastronomiye, sanayiden küçük ve orta ölçekli bütün esnafımız ile şehrimizin ekonomisini topyekun kalkındırmak için mücadelemiz sizlerle beraber devam edecek. Dış ticarette ülkemizin pazarını genişleteceğiz, üyelerimizle ilgili önümüzdeki süreç içerisinde arabuluculuk ve uyum merkezini açıyoruz artık mahkeme kapılarında değil, Ticaret ve Sanayi Odasının altında problemlerimizi çözebilecek, projeler oluşturuyoruz. 5 yıldızlı oda pozisyonuna getirmeye çalıştığımız odamız ilk defa Türkiye’de TSE akreditasyonunu almış tek odadır” dedi.

Yalanlar ve iftiralarla OSB’den atıldıklarını ifade eden Sadıkoğlu, Malatya halkının OSB’ye getirilen insanların Ticaret ve Sanayi Odasını ele geçirmelerine müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

“BİRİLERİ ADAY ÇIKARTIP TİCARET VE SANAYİ ODASINI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞMASIN”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının şehirde gündemi belirleyen ve sözü dikkate alınan bir oda olduğunu söyleyen Sadıkoğlu, “Odamız Malatya’da söz söyleyen bir konuma geldiği için yeri geldiği zaman rahatsız onlarla da var. Bizler her zaman barış ve huzurdan yana birlikte rahmet, ayrılıkta azap var mantığı ile hareket eden ve hiç kimseye kırgınlığımızın ya da şahsi bir küskünlüğümüzün olmadığını ifade ediyoruz. Malatya’nın gelişimi için buradayız, herkes görevini yapsın birileri aday çıkartıp Ticaret ve Sanayi Odasını ele geçirmeye çalışmasın bu duruşu göstermesin, şehirde yapılması gereken birçok iş varken, burada üyelerin kendi inisiyatifleri ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçmesine müsaade etsin. Bizler yapacağımız işleri, Malatya’yı ve ekonomiyi büyütmeyi anlatacağız, sizlerin var olan savunucusu olarak haklının yanında yer almayı anlatacağız. 2 Ekim Pazar günü sizlerin cevabını vereceğine inanıyorum desteklerinizi daim eyleyin, sürekli yanımızda olun sizleri mahcup etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Program Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve meclis üyelerinin kurdele kesimi, vatandaşların seçim ofisini gezmesi ve Sadıkoğlu’na desteklerini dile getirmeleri ile sona erdi.