SADIKOĞLU SAVCILARA SESLENDİ

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 2 Ekim Pazar günü seçime gitti. Yapılan seçimde 30 komiteden 23’ünü alan mevcut başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu seçimden zaferle çıkarak yeniden başkan seçildi. BUSABAH TV youtube kanalında her hafta yayınlanan Gündem Malatya programına konuk olan Sadıkoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Özsan Sanayi Sitesinde esnaftan yasal olmayan bir şekilde para toplandığını, hatta aylık yerel gazete bastırıldığını belirten Sadıkoğlu savcılara seslendi. Sadıkoğlu, “Bu gün bir Özsan Sanayi Sitesi bir kooperatife teslim edilemez. Kooperatifin başındaki insanlar, gazete bastırıp üyelerden, esnaftan, para topladılar. Ben ‘hiçbir şekilde sizlerden para toplanamaz’ dedim. ‘Paranızı vermeyin’ dedim. Bir proje yok, bir şey yok, görevlendirilmiş bir kişi değil. Kayıt alabilir ama para toplayamaz. Savcılara da sesleniyorum buradan suç duyurusunda bulunuyorum. O gazetenin örnekleri mutlaka vardır. Bu üyelerden para toplayanların peşine düşülmeli. Para toplama yetkisi olmayan insanların para toplama hakkı da yok. Burada yerel bir gazetede proje attılar ortaya projeyi yaptık metrekaresi bu. Savcılar tespit edebilir. Gazete örnekleri vardır. Üyelerimle ilgili şehrimle ilgili bir hata yapılıyorsa bir yanlış yapılıyorsa bunu sineye çekmem.” dedi.

“Malatya’da ahbap çavuş ilişkisi ile oy vermeyin” diyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Herkesin bir kere tercihini yapmasını lazım. Ben her zaman geldiğimiz günden beri söylüyorum. Üyelerimizle, iş yerleri olan insanlarla bir araya geldiğimizde, bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Onlara diyorum ki “artık Malatya’da ahbap çavuş ilişkisi ile oy vermeyin. Ali’yi aradım Veli’yi aradım o beni aradı, amcasını tanıdım, dayısını tanıdım” mantığı olmamalı. Gerçekten vizyonel bir şehir istiyorsak, bu bende olsam yaptığı işlere bakmak lazım, vizyonuna bakmak lazım. Bu işi yapabilir mi? ona bakmak lazım. Bunları analiz ettikten sonra tercih etmeniz gerekir.” ifadelerine yer verdi.

“Geçirmiş olduğumuz seçim süreci içersinde burada en önemli faktörler özellikle yol arkadaşlarımdı.” diyen Başkan Sadıkoğlu, “Bir kere Ticarete ve Sanayi Odasına geldiğimiz günden itibaren ötekileştirmeden ayrıştırmadan ‘birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var’ anlayışı ile bir arada tutmak suretiyle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası herkesi kucaklıyor” dedi.

“ÜYELERİMİZİN TAMAMINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçiminin kazasız belasız kavgasız bir şekilde yürütüldüğünü belirten Malatya Ticarete ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Bu süreçte; eşini, evini, ailesini, bırakıp, bizimle beraber yol yürüyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu seçim sürecinden en önemli şey kazasız belasız, insanların birbirini kırmadan dökmeden bu süreci geçirmekti. Bu süreçte ciddi anlamda düzgün yürütüldü. 4 yıllık görev süremiz boyunca ciddi çalışmalar yaptık. Üyelerimizin çoğuna dokunduk, Malatya’daki insanlarımıza dokunduk, sadece üyelerimizin haricinde bu anlamda bizim yaptığımız işleri gören, elini vicdanına koyan, burada bizi sahiplenen tabiri caizse gayretlerimizi analiz ederek bizi tercihleriyle onurlandıran üyelerimizin tamamına teşekkür ediyorum. Bize oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Seçime katılım çok yüksekti. Katılımın yüksek olması da bizim için önemli.” İfadelerine yer verdi.

“MALATYA’DA AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ İLE OY VERMEYİN”

“Malatya’da ahbap çavuş ilişkisi ile oy vermeyin” diyen Malatya Ticarete ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Herkesin bir kere tercihini yapmasını lazım. Ben her zaman geldiğimiz günden beri söylüyorum. Üyelerimizle, iş yerleri olan insanlarla bir araya geldiğimizde, bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Onlara diyorum ki “artık Malatya’da ahbap çavuş ilişkisi ile oy vermeyin. Ali’yi aradım Veli’yi aradım o beni aradı, amcasını tanıdım, dayısını tanıdım” mantığı olmamalı. Gerçekten vizyonel bir şehir istiyorsak, bu bende olsam yaptığı işlere bakmak lazım, vizyonuna bakmak lazım. Bu işi yapabilir mi? ona bakmak lazım. Bunları analiz ettikten sonra tercih etmeniz gerekir.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların altı dolu olmalı diyen Başkan Sadıkoğlu, “Herkes ağzına dolamış ‘marka şehir Malatya’. Marka şehir olmanın tek yolu bir yerde bir şey yoksa sizi marka yapar. Malatya’ya özgü kayısı bir markadır. Çoğu yerde yok Malatya’da var. Çoğu yerde olsa kayısı Malatya kayısısı olarak marka olmaz. Siz konuşuyorsanız altını doldurmanız lazım. Bu şehrin dinamizmini güçlü hale getirmeniz lazım.” dedi.

“HİÇBİR SİYASİ PARTİ, SİYASETÇİ VE KURUMLA SORUNUM YOK”

Hiçbir siyasi parti, siyasetçi ve kurumla sorununun olmadığını, Malatya menfaatleri noktasında yılmadan çalışacağını vurgulayan Malatya Ticarete ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,“Biz buraya kavgaya dövüşe kimse ile polemik yaşamaya gelmedik. Ama fikirler açık olunursa istişare edilirse biz iş birliğine varız. Ben üyem için her türlü işbirliğine varım. Kimseyle kavgaya dövüşe sıkıntı yaşamaya gelmedik. Bana şahsi yapılan bir şeyi bile memleketimin hatırına memleketimin menfaatine sineye çekerim. Ama memleketime yapılan yanlışı, bir hırsızlığı, arsızlığı, yolsuzluğu ya da hatayı, üyelerime yapılan hırsızlığı, arsızlığı, yolsuzluğu, ya da yanlışı hiç bir şekilde sineme çekmem. Bunu herkes böyle bilsin. 10 liralık yeri, 30 lira diyip adamın varını yoğunu alırsan ben buna konuşurum. Çünkü bir fikir alınmamış. ,Üyelerimizi kesinlikle maceraya atamayız. Şire pazarında ben bunu gösterdim. Fiyat belirsiz bunları bize söylemeniz lazım dedik. Biz kurumların başına kendi egolarımızı tatmin için gelmedik.” şeklinde konuştu.

ÖZSAN SANAYİ SİTESİ’NDE NELER OLUYOR?

Özsan sanayi sitesinde esnaftan yasal olmayan bir şekilde para toplandığını hatta aylık yerel gazete bastırıldığını belirten Sadıkoğlu savcılara seslendi. Sadıkoğlu, “Bu gün bir Özsan Sanayi Sitesi bir kooperatife teslim edilemez. Kooperatifin başındaki insanlar, gazete bastırıp üyelerden, esnaftan, para topladılar. Ben ‘hiçbir şekilde sizlerden para toplanamaz’ dedim. ‘Paranızı vermeyin’ dedim. Bir proje yok, bir şey yok, görevlendirilmiş bir kişi değil. Kayıt alabilir ama para toplayamaz. Savcılara da sesleniyorum buradan suç duyurusunda bulunuyorum. O gazetenin örnekleri mutlaka vardır. Bu üyelerden para toplayanların peşine düşülmeli. Bir üyelere mesaj attık, ‘para vermeyin bu yasal değil’ diye. Çıktılar ‘bunlar sanayinin yapılmasına bu insanlar engel oluyor’ dediler. Ben üyemi düşünürüm. Toplanan paralarla ne yapıldı bilmiyorum onu savcılar gitsin araştırsın baksınlar. Ben burada kendi üyemi bilgilendirdim bunlara para vermeyin dedim. Para toplama yetkisi olmayan insanların para toplama hakkı da yok. Burada yerel bir gazetede proje attılar ortaya projeyi yaptık metrekaresi bu. Savcılar tespit edebilir. Gazete örnekleri vardır. Ben üyemin vebalini taşımamak adına bilgilendirdim. Ben duyarsızda kalabilirdim üyemin menfaatini düşündüm. Özsan Sanayi Sitesinde algı yarattılar. Üyelerimle ilgili şehrimle ilgili bir hata yapılıyorsa bir yanlış yapılıyorsa bunu sineye çekmem.” İfadelerine yer verdi.

Her siyasi partiye eşit olduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Hiçbir parti ile sorunumuz yok. Bize herkes oy verdi. Biz AK Parti’ ye de diğer partilere de eşit mesafedeyiz. Yarın tüm partileri bir masa etrafından toplayacak bir kurum varsa bu ticaret ve sanayi odasıdır ne yakındır ne uzaktır. Herkese eşit mesafededir.” dedi.