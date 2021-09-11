“ Sadece sanat ve edebiyat diyoruz”

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Öğrenim hayatında okuduğu bölümlerin yanı sıra kalemin tılsımına kapılan Enes Melih Sofuoğlu, bir grup üniversiteli arkadaşlarıyla Hisdüşüm’ü çıkartarak Malatyalıların beğenisine sunuyor.

Milyonlarca atama bekleyen üniversite mezunlarından biri olan Enes Melih Sofuoğlu ile olan söyleşimizde Malatya’nın kültür-sanat yatırımlarında eksik kaldığı ise dikkatimizden kaçmıyor?

İnönü Üniversitesi Radyoloji Bölümü mezunu olan ve aynı zamanda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan Enes Melih Sofuoğlu ile Hisdüşüm üzerine yaptığımız söyleşide Malatya’da dergiciliği konuştuk.

Ne dersiniz, Sofuoğlu’nu ve Hisdüşüm’ü biraz daha yakından tanımaya?

Hisdüşüm… Sanırım üniversite öğrencileriyle beraber çıkarıyorsunuz. Bu derginin hikâyesini kısaca bizimle paylaşabilir misiniz?

Öncelikle kendimden bahsedeyim kısaca. İnönü Üniversitesi Radyoloji Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Kamu Yönetimi de okuyorum. Şu anda atama bekliyorum bunun yanında da dergi işleriyle uğraşıyorum. Hem üniversite hem de lise hem de mezun birkaç arkadaşımızla bu dergiyi çıkartıyoruz.

Peki, nereden aklınıza geldi böyle bir fikir? Açıkçası Malatya bu tarz işlere fazla açık olan bir kent değil.

Sizi dergi çıkartmaya yönelten şey neydi?

Malatya’da kültür sanat bakımından zayıf bir şehir. Bir şeyler yapmam lazım dedim. Türkçe öğretmeni bir arkadaşımla başladık. Sonra gidip izinler aldık. Ancak tam da dolar kurunun ilk arttığı döneme denk geldi. Bizim bu dergiyi çıkarmamız için fazla sermayeye ihtiyacımız oldu. Sürekli kendi cebinden koymak hem kendim için hem de hanem açısından büyük bir sıkıntı oldu. Sonra sponsor aramaya çıktık. Ama Malatya’da dergi konusunda sponsor bulabilmek çok zordu. Aracılarla gitmeye başladık. Sonrasında bir yerlere geldik çok şükür.

Peki, derginin içeriğinden bahsedecek olursak, neler işliyorsunuz? Kimlere hitap ediyorsunuz?

Aslında siz de takip ediyorsanız her derginin belli bir ideolojinim gölgesinde olduğunu göreceksiniz. Biz ise tamamen buna aykırı olmaya çalışıyoruz.

Yani bunu yıkıp, herkese hitap etmeye çalışıyorsunuz, değil mi?

Evet, kesinlikle. Zaten biz yazar kadromuzu da oturttuktan sonra şunu dile getirdik. “ Siyasi olmadığı sürece tüm yazı içeriklerini kabul ediyoruz” dedik. Fikir yazılarında dahi herhangi bir siyasi içeriği kabul etmiyoruz, siyasi ideolojilere hizmet etmeden sadece sanat ve edebiyat diyoruz. Bu durum aslında daha zor oluyor. Çünkü herhangi bir ideolojiye hizmet ettiğiniz zaman onlardan destek de alabiliyorsunuz. Bu şekilde ise destek alamıyoruz. Haliyle tiraj da yüksek olmuyor. Ama bu bizim için bir sorun değil.

Evet, anladığım kadarıyla da siz zaten tiraj kaygısından daha çok Malatya’nın kültür-sanat, edebiyat alanlarında güçlendirmeyi düşünüyorsunuz. Malatya’da ‘dergi yok’ imajını kırmak istiyorsunuz, değil mi?

Kesinlikle öyle, derginin batıya özgü olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Dergi bir edebiyat okuludur. Edebiyatta da böyle söylenir. Ancak günümüzde var olan hiçbir dergi edebiyat okulu niteliğinde değil. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Yani, Anadolu’da da bir şeyler yapılabileceğini, bir yazarın geliştirebileceğini editör arkadaşımla göstermeye çalışıyoruz. Dergimize gelen tüm maillere olumlu veya olumsuz her türlü dönüş yapıyoruz. Hatta çok sıkışık olmadığımız dönemlerde yazıyı neden kabul etmediğimizi, hangi noktalarda hata olduğunu yazarak bildiriyoruz.

Peki, size gelen maillerden Malatya’yı değerlendirecek olursanız sizce Malatya’nın edebi yönü var mı? Çok çok şaşırdığınız yazılar çıkıyor mu?

Evet, Malatya’nın edebi hafızası var fakat onu icraata dökemiyor. Çünkü icraata dökecek alanı yok. Bu anlamda sıkıntılı.

Gelen tüm yazıları değerlendiriyor musunuz?

Yani kemik bir kadromuz var ve dışarıdan gelen yazıları editörümüz ve yayın grubuyla beraber okuyup değerlendiriyoruz. O şekilde incelemeye alıyoruz. Beğenilenleri ya da geliştirebilecek olanları takibe alıyoruz.

Üniversiteli öğrencilerin talepleri nasıl?

Üniversitedeki öğrenciler genellikle popüler edebiyat dergilerine yöneliyorlar. Bunun sebebi de yanında verilen hediyeler. Onlardan ötürü gelen bir yönelim var. Aslında bilinç oluşturulması lazım ama ne yazık ki olmuyor. Bu, temel edebiyat dergilerinin yaptığı bir yanlış. Takipçisi olup onları geliştirmeye çalışsalar, popüler edebiyatın Türk ve Çağdaş edebiyata olan aşırı üstünlüğü azalabilir.

İlk sayıyı ne zaman çıkarttınız ve periyodu nasıl? Ne kadar basıyorsunuz? Satışlar nasıl?

Ekim 2018. Ocak 2019, Nisan 2019 da çıkardık. Daha sonra bütçe açısından 8-9 ay sıkıntı yaşadık. Dergiyi adet şeklinde basıyoruz. Dijital matbaalarla çalışıyoruz. Tanesini 6 liradan basıyorlar. Bunun üzerine ambalaj, kargo ve KDV masrafları eklenince satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Şu an Malatya’da başka çıkan edebiyat yönlü başka dergi var mı?

Şu an da tek ve en uzun soluklu dergi bizim dergimiz. Biz her sayıya belirli hedefler koyuyoruz. Çoğu zamanda hedeflerimizi tutturuyoruz.

Dergi içeriğinde tüm çizimler ve hikâyeler özgün müdür?

Evet, hepsi bizlere ait. Daha önce yayınlanmış hiçbir yazıyı kabul etmiyoruz. İçeriğimiz A’danZ’ye özgün. Hatta bize gönderilen yazılara telif sözleşmesi gönderiyoruz. Sonrasındaki sorumluluk bize ait olmasın diye. Hem de kontrol ediyoruz.

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Daha fazla sahip çıkmalarını isterim. Çünkü dışarıdaki insanlar Hisdüşüm’ü Malatya’nın dergisi olarak biliyorlar ama Malatya’dakiler bilmiyor. Serzenişim bu konuda.

Teşekkür ederiz…

Ben teşekkür ederim…