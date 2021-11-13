Sadece İsimler Değişiyor

Sosyal medyada bir kadın ismi gördüğümüzde anlıyoruz facia yaşandığını. Çünkü kadınlarımız artık başarıları ile gündeme geldiği kadar cinayet mağduru olarak da gündeme geliyor.

Ama artık twitterda bir kadın ismi gördüğümüzde “Acaba nasıl öldürüldü?” diyoruz. Ne acı!

Çöp konteynerinde bedeni parçalanmış hâlde bulunan Münevver Karabulut’u, cesedi bahçede yakılan Özgecan Aslan’ı, on yaşındaki kızının gözleri önünde boğazından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emine Bulut’u, tecavüz edildikten sonra bir plazanın 20.katından düşerek intihar süsü verilen Şule Çet’i, Pınar Gültekin’i, Ceren Özdemir’i ve canice öldürülen kadınlarımızı unutmadık.

Daha geçen gün 28 yaşındaki Başak Cengiz için tüm Türkiye yastaydı. #BaşakCengiz ismini twitterda görünce tıklamaya korktum. Tıkladıktan sonra ise tam anlamıyla kanım dondu. Samuray kılıcıyla hiç tanımadığı biri tarafından öldürülmüştü Başak. Öldüren caninin açıklaması ise pes dedirtti. Kadının karşı koyma ihtimali olmadığı için böyle bir cinayeti gözüne kestirdiği Başak üzerinde gerçekleştirmiş. Hiç tanımadığı biri tarafından hiç bir sebep yokken öldürülmek nasıl bir kader…

Söylenecek söz kalmıyor.

Boğazımız düğümleniyor artık.

Kadın cinayetlerine DUR demeliyiz.

İsimler değişiyor ama KADIN CİNAYETLERİ değişmiyor.