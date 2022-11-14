TEK ÇAREMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM!

“SADECE ‘ÇÖK-KAPAN-TUTUN’ BİZİ KURTARMAZ”

SİNEM HATUN DAVUT

“Çök-Kapan-Tutun” tatbikatının küçük depremler için güzel bir tatbikat olduğunu ifade eden, İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, olası muhtemel büyük bir depreme binaları dönüştürmeden yakalanılmasının tehlikesini anlattı. Aluçlu, “Çök-Kapan-Tutun’la küçük depremlerde başımıza bir şey düşmemesi için, eşyalarımızın bize zarar vermemesi açısından bu güzel bir davranıştır. Ama büyüklük olarak 6’nın üzerindeki depremlerde bu davranış bizi kurtarmayacaktır” dedi.

Türkiye’nin 81 ilinde Cumartesi günü saat 18.57’de gerçekleştirilen “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Ülkemizde depreme olan farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen tatbikata oldukça yoğun ilgi olduğunu ifade edilirken, İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, hem tatbikatı değerlendirdi hem de deprem gerçeğini bir kez daha gündeme getirdi.

Gerçekleştirilen tatbikatın deprem konusunda vatandaşların bilinçlenmesi için ilk adım olduğunu belirten Aluçlu, bu adımın alfabenin ‘A’sı olduğunu söyledi.

“BU GÜZEL BİR DAVRANIŞ”

Deprem bilincinin şimdiye kadar verilmesi gerektiğini ifade eden Aluçlu, “Vatandaşlara deprem bilincinin mutlaka verilmesi gerekiyor ama şu anda biz zaman kaybediyoruz. Çünkü olası muhtemel depreme binalarımızı dönüştürmeden yakalanırsak ‘Çök-Kapan-Tutun’ bizi kurtarmayacaktır. ‘Çök-Kapan-Tutun’la küçük depremlerde başımıza bir şey düşmemesi için, eşyalarımızın bize zarar vermemesi açısından bu güzel bir davranıştır. Ama büyüklük olarak 6’nın üzerindeki depremlerde bu davranış bizi kurtarmayacaktır. Çünkü duvarlar devrilecek, kolonlar kırılacak, yıkılacak, döşeme tepemize düşecek. Bu şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalacağımız için Çök-Kapan-Tutun’la 6 veya daha düşük büyüklüğündeki depremlerde eşyaların kafamıza ya da vücudumuza zarar vermesini engelleriz ve bu bilincin halka verilmesi gerekiyordu. Şimdiye kadar geç kalındı” şeklinde konuştu.

“DÖNÜŞÜM ŞART”

Devletin zaten kentsel dönüşümü başlattığı anımsatan Aluçlu, “Burada asıl önemli konu şehri merkezinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerinde bulunan 1960 ve 2000 yılına kadar çimentoyu, kumu, suyu elle kararak yaptığımız binalar bizi ‘Çök-Kapan-Tutun’la korumayacaktır. Bu binaların tamamının döşemeleri tost gibi olacağı için bu binalarda dönüşüm şart. Dönüşümü zaten devletimiz başlatmış durumda. Kentsel dönüşüm dediğimiz bu dönüşüme nüfusun yoğun olduğu bölgelerde başlamak gerekiyor. Çevrede, kenar semtlerde elbette ki dönüşüm yapılasın, ona karşı değiliz, ama asıl dönüşümü çarşı dediğimiz bölgelerdeki 7 katlı-daha yüksek katlı da olabilir, daha alçak katlı da olabilir-bitişik nizamla 2000 bin yılından önce yapılan ve olası bir depremde orada bulunan bütün nüfusun can ve mal kaybına uğratacak bir yapı stokuyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

“2035 yılına kadar tüm Türkiye’de kentsel dönüşümün tamamlanacağı dile getiriliyor. Bu dönüşüm tabii ki yapılabilir, bunun için güçlü bir irade lazım. Ekonomimizin güçlü olması gerekiyor. Önemli olan burada dönüşüme başlamak” diyen Aluçlu, bugün kentsel dönüşüme başlarsa ve 2030 yılında binaların yüzde 30’u kurtarılabilirse büyük bir adım atılmış olunabileceğini kaydetti.

“DEPREMLE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK DURUMUNDAYIZ”

Depremin doğal bir olay ve olması gerektiğini ifade eden Aluçlu, şunları kaydetti:

“2035’te binaların yüzde 35’ini kurtarabildiysek bu daha büyük bir adım anlamına gelir. Bu 2040 olur, 2050 olur ancak bu dönüşümün mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü ülkemiz deprem ülkesi. Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Deprem öldürmüyor, deprem olduğu anda çürük yapılan binaların içindeyseniz sizi öldürüyor veya sakat bırakıyor. Eğer binanız sağlamsa depremden bizim korkmamıza gerek yok. Depremler bir doğa olayıdır, olmak zorunda. Bu olmazsa olmaz. Çünkü biz magma dediğimiz bir sıvının üzerinde yaşıyoruz. Üzerindeki kara parçaları yani levhalar su üzerinde yüzer gibi magmanın üzerinde hareket ediyor. Bu hareket olmazsa olmazımız. Dolayısıyla buna bağlı olarak da deprem de olmak zorunda. Binalarımızı depreme hazırlıklı hale getirirsek depremden korkmamıza gerek yok. Örneğin Japonya’da 9.3 büyüklüğünde bir deprem oluyor, gökdelende bulunan vatandaşlar bulundukları binanın yıkılmayacağını biliyorlar. Deprem anında vatandaşlar hiçbir telaş etmeden sadece çalıştıkları bilgisayarın ekranı devrilmesin diye elleriyle monitörü tutmaya çalışıyorlar. İşte bilinç böyle oluşturulur. Hem binamızı sağlam yapacağız hem de deprem esnasında ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunlar olursa belki deprem ekonomik olarak zarar verebilir ama dönüşümü yapıp sağlam binaya geçtiğimiz anda depremde can kaybı olmayacaktır.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜM FARKLI, BETONLAŞMA FARKLI”

İnsanların hem kentsel dönüşüm istediğini hem de betonlaşmaya karşı oldukları çelişkisini de değerlendiren Aluçlu, “Kentsel dönüşüm farklı, betonlaşmaya karşı gelinmesi farklı bir şey. Bunların 2’sini birbirine karıştırmamamız lazım. Bizim kentsel dönüşü yapacağız yer zaten betonların olduğu yer. Ama betonlaşma böyle değil. Betonlaşma imara yeni açılan mücavir alanlar anlamına geliyor. Yani şehri planlamadan, imar mastır planını yapmadan, ‘Şu bölgeyi ben imara açıyorum’ derseniz bu betonlaşmaya yönelmiş olursunuz. Malatya’nın ovası yavaş yavaş yok olmak üzere. Malatya Ovası’nı şu anda betonlaşmaya açtılar. Yolların hepsi oradan geçiyor. Sahil yolu yapıyorlar, Kuzey Kuşak Yolu, çevreyolu. Yolun gittiği yere betonlaşma gider. Ama bizim yapacağımız kentsel dönüşüm ise beton olan yerdeki dönüşümü gerçekleştirmektir” şeklinde konuştu.