SAÇ DÖKÜLMESİNİ HAFİFE ALMAYIN!

ŞÜKRAN MALKOÇ

Günümüzde sıklıkla duyduğumuz hastalıkların başında saç dökülmeleri de geliyor. Saç dökülmeleri vitamin eksikliklerinden kaynaklandığı gibi bazı hastalıkların sonucunda da meydana gelebiliyor. Bu hastalıkların tedavisi içinde PRP ve mezoterapi uygulamaları öneriliyor. Ancak uzmanlar, bu işlemlerin bir doktor kontrolünde yapılması gerektiğini belirtiyor.

Saç dökülmesi hakkında BUSABAH gazetesine önemli bilgiler veren Dermatolog Gülbahar Saraç, “Saç dökülmesi aslında dermatolojik bir hastalıktır. Birçok neden saç dökülmesi yapabilir ve saç dökülmesinin birden fazla tipi vardır. Hasta geldiğinde ilk olarak dökülmenin tipine bakıyoruz. Erkek tipi dökülmemi, telojen (telogen) tipi saç dökülmesi mi, ya da bazı iç hastalıklara bağlı bir saç dökülmesi mi onlara bakıyoruz. Saç dökülmesiyle gelen hastada öncelikle biz tanısını koyuyoruz. Çünkü hepsinde tedavi yaklaşımları farklı oluyor. İşte ‘senin saçın dökülüyor, ilacı bu’ diyemiyoruz. Nedenine göre tedavi ediyoruz” dedi.

Saç dökülmesinde ilk olarak hastalığın tanısının konduğunu ve buna bağlı olarak tedavi uygulandığını belirten Saraç, “Hasta geldiğinde detaylı bir muayeneden sonra duruma bakıyoruz. Genellikle de kan testini istiyoruz. Hastada bir kansızlık var mı? diye bunun yanı sıra vitamin değerlerine bakıyoruz. B12, folikasit, çinko yine bunların yanı sıra guatr hormonlarına bakıyoruz. Bazen saç dökülmesi tüylenmeyle birlikte olabiliyor. O zamanda erkeklik hormonları dediğimiz testosteron, progesteron gibi seks hormonlarına bakıyoruz. Bunlara baktıktan sonra hastanın kan testlerinde bir anormallik varsa ona yönelik tedavi uyguluyoruz” diye konuştu.

“TEDAVİ EDİLMEZSE KALICI OLUYOR”

Saç dökülmesi tiplerinden bahseden Dermatolog Gülbahar Saraç, bu durumun ciddiye alınması gerektiğinin de altını çizdi. Konu hakkında önemli açıklamalar yapan Saraç, sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumumuzda kadınlarda saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden biri kansızlık ve demir eksikliğidir. Bu durumla çok sık karşılaşıyoruz. Eğer böyle bir durum varsa hastaya mutlaka demir tedavisi başlıyoruz. Eğer B12, çinkoda bir eksiklik varsa tedaviyi vitaminler de destekliyoruz. Bazen hastanın tüm değerleri normal oluyor ama yine de saç dökülmesi oluyor. Bu da en çok erkek tipi (Androgenetik Alopecia) dediğimiz saç dökülmesinden kaynaklanıyor. Bu saç dökülmesinin nedeni genetik, bu durumdan da tamamen genler sorumlu ve erkeklerde de kadınlarda da sık görüyoruz. Erkek tipi saç dökülmesinde saç genelde tepeden açılır ve erken dönemde tedavi edilmezse kalıcı oluyor. O bölgedeki kıl kökleri ölüyor. Kadın hastaların en dikkat etmesi gereken saç dökülme tipidir. Kellik erkeklerde çok göze batmıyor ama kadın hastalar erken dönemde tedavi etmezse kıl kökleri ölüyor ve kalıcı kellik meydana geliyor. Bu nedenle saç dökülmesi ciddiye alınmalı ve erken dönemde mutlaka doktora gidilmelidir.”

Hastaların en çok yaptığı hataları anlatan Cildiye Uzmanı Saraç, “Hastaların en sık yaptığı yanlışlar şöyle; 2 yıldır saç dökülmesi var. Artık iş işten geçmiş, şimdiye kadar neredeydin diye sorduğumuzda ‘hocam internetten baktım saçıma yağ uyguladım, kuaförde bakım yaptırdım’ diyorlar ama saç dökülmesi bunlarla hallolmaz. Çünkü bu dermatolojik bir hastalıktır ve mutlaka cildiye ekibinin görmesi lazım” kelimelerine yer verdi.

PRP VE MEZOTERAPİ

Saç dökülmesinin tedavileri ile ilgili bilgiler aktaran Saraç, PRP ve mezoterapi uygulamalarının uygun hastalarda iyi sonuçlar verdiğini söyledi. Saraç, “Son yıllarda PRP ve mezoterapi, dermatoloji ve diğer alanlarda da sık kullanılan tedavi yöntemleri arasına girdi. Saç dökülmelerinde de biz nu 2 tedavi yöntemini kullanıyoruz. PRP’de hastanın kendi kanı alınıyor. Kandaki büyüme faktörleri ayıklanıyor ve enjeksiyon yoluyla saça uygulanıyor. PRP yöntemiyle saçlar kalınlaşıyor. Saç kalitesinde ve saç kalınlığında bir artış meydana geliyor. Dökülmeler azalıyor. Mezoterapi de ise çeşitli vitaminler ve proteinler saça enjekte ediliyor. Mezoterapi daha çok saça bir parlaklık verir. Saç kalitesini artırır. Saç tedavisinde sabırlı olmak lazım 1-2 ay tedaviyle düzelmesi mümkün değil ve sağlıklı sonuç alamazsınız. Saça 5-6 aylık tedavi uygulamak gerekiyor. Bu işlemler genelde 500- 1000 TL arasında değişiyor. Yine literatürde saç çıkarma lazerleri var. Low level laser (düşük seviyeli lazer) gibi sistemler var. Bunlarda saça uygulanarak, uyku halindeki saç köklerini uyandırıyor. Ve bu cihaz Malatya’da sadece benim kliniğimde var” sözlerini kaydetti.

Dermatolog Gülbahar Saraç, saçı dökülen hastalar için bazı uyarılarda bulunarak cümlelerine şu şekilde sürdürdü:

“Hastalar gidip merdiven altı yerlerde PRP ve mezoterapi yaptırdığı zaman olmuyor. Çünkü bunlar tıbbı işlemler, o hastadan kan alınıyor. Tekrar o kan hastaya enjekte ediliyor. Bunun steril koşullarda bir doktor tarafından yapılması gerekiyor. Bu tedavilerde tek başına yeterli olmuyor. PRP ve mezoterapi tedavisi mutlaka medikal ilaçlarla desteklenmelidir.”

CİLT HASTALIKLARI

Cilt hastalıklarına bağlı olarak da saç dökülmesinin meydana geldiğini vurgulayan Saraç, “Bazı cilt hastalıkları da saç dökülmesi yapabiliyor. Sedef hastalığı ve seboreik dermatit bu gibi hastalıklarda ise mezoterapi yapmıyoruz. Bu hastalığı tedavi ettiğimizde saç zaten kendiliğinden geliyor. Hastalığa uygun tedavi edildiği zaman saç kendiliğinden çıkıyor. Saç muayyene edilirken saça, tırnağa, vücuttaki kılların dökülmesine yani bütün her yeri muayyene ediyoruz” dedi.