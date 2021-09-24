SABREDİN !

Dünya hayatında başarıya ulaşmak, ahirettte de kurtulanlardan olmanın yegane yolu sabretmekte geçmektedir.

Belki telaffuzu kolay olabilir ama bizim için en önemli imtihan alanlarından biridir, hatta İslam uleması müslümanın halinin iki durumdan ibaret olduğunu söylerler, sabır hali, şükür hali.

Peygamberimiz de mümin durumunun güzelliğini şu şekilde ifade etmektedir: Mümin durumu ne kadar güzeldir, kendisine bir nimet, güzellik verilirse Allah’a şükreder, bu onun için hayırlı olur, başına istenmeyen bir durum gelirse bu defa da sabreder bu kendisi için daha da hayırlı olur.

Müslümanın durumu; şikayet eden değil, dertlerinden dolayı hep yakınan, hayatı bırakan değil bilakis Allah’tan sabır dileyerek hayatına, salih amellere bir şekilde devam edendir.

Genel olarak sabrın üç aşaması vardır:

1- Salih amelleri yapmada sabır göstermek, çünkü şeyttan amelleri ve güzel işleri kişiye hep zor gösterir, onu oyalamak ister, bunu da yapamadı mı ertelemesini ni bekler, bunun için planlar yapar.

Özellikle şeytanın en büyük tuzağı farzlar hususunda müslümanı gaflete düşürmek, ne yazık ki bugün çoğu insan bu konuda şeytanın tuzağına yem olmuş durumdadır. Rabbimizin üzerimizdeki en büyük hakkı olan farzları, özellikle de namazı ihmal etme tehlikesine düşmüşlerdir. Bu durum hem dünya hayatımızın bereketsiz olmasına hem de ahireti kaybetmemize neden olacaktır.

2- Günahlara düşmemek için sabretmek. Şeytan ve nefis günahları hep süslü gösterir, günahları güzel ambalajlarla önümüze koyar, ilk önce küfre düşürmek ister, bunu yapamadı mı büyük günahlara bulaşması için insana tuzaklar kurar yani hep bir plan ve tuzak peşindedir.

İnsanın hayatındaki bereketi yok eden en tehlikeli şeyler, günahlardır, Allah’a karşı isyandır, günahlara bulaşanlara salih ameller zor gelir, ibadetlerin lezzetini hissetmezler.

Mümin günahtan ve günah ortamından uzak durarak hem dünyasındaki mutluluğu hem de ahiret kurtuluşunu sağlamış olur.

Geçici haram lezzetler için ebedi hayatımızı mahvetmeyelim kardeşlerim, günahlara karşı birazcık direnme gücü gösterelim. Bunu yaptığımız takdirde Rabbimiz bizlere yardımcı olacaktır, ama günahla karşılaştığımız ilk anda sabretmezsek, günahları hayat tarzımız haline getirirsek maalesef Rabbimiz bizden yardım elini çekecektir, bizi bize bırakacaktır.

3- Başımıza gelebilecek kaza ve belalara karşı sabır. Bizler müslümanlar olarak iman etmişiz ki Rabbimiz bizleri bu dünya hayatına imtihan için göndermiştir ve imtihanın konusunu belirleyecek olanda da Allah’tır. Bakar suresinde Rabbimiz bizleri; canımızla, malımızla, bazı korku ve endişelerle sınayacağını bizlere bildirmektedir, kurtulaşa erenlerin de bütün bunlara karşı sabredenler olduğunu çok açık bir şekilde bizlere bildirmekte.

Gelin dünya hayatının aldatıcı fitnelerine karşı sabredelim, müminin asıl dünyası ahiretidir, ebedi yurdu orasıdır.

Nefsimizin bizlere süslü gösterdiği günahlara, şehvetlere karşı sabredelim, günahın geçici bir lezzetinin ahirette bizlere ebedi bir azaba neden olacağını hatırlayalım.

Farzları yapmakta sabır gösterelim, Rabbimizin üzerimizdeki en önemli hakkının farzları yerine getirmek olduğunu bilelim, ihmal etmeyelim.

Bütün bunları yaparken de Peygamberimiz şu müjdesini hep göz önünde bulunduralım: Ben sizden önce Kevser Havuzunda olacağım, sizleri orada bekliyorum, benden sonra dünya hayatında bazı fitnelerle karşılaşacaksanız, sabredin ta ki Kevser Havuzundaki buluşuncaya kadar.

Rabbim bizleri sabredenlerden eylesin, dökülenlerden eylemesin.