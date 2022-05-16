Saadet Partisi’nden kitap fuarına övgü

9.’su düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na ziyaretçi akını devam ediyor. Önceki gün kitap fuarını parti yönetimi ile birlikte gezen Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, fuarı çok beğendiğini ve herkesin fuarı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay ve İl Başkan Yardımcıları 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarını ziyaret ettiler. Ziyaretin ardından fuarla ilgili açıklamalar yapan İl Başkanı Mustafa Canbay kitap fuarına övgüler yağdırdı. Canbay, fuar ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Üstat Sezai Karakoç anısına düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap fuarında emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Tabi Üstat Sezai Karakoç’u anmadan, anlamadan geçemeyiz. Sezai Karakoç şair, yazar, düşünür ve aynı zamanda bir siyasetçidir. Diriliş fikrinin sembol isimlerinden birisidir.

İnkâr tutsaklık, inanç özgürlüktür.

Umutsuzluk yok! Gün gelir. Gül de açar. Bülbül de öter.

Anlaşılıyor ki, İslâm âleminin kaderi, Türkiye’deki kördüğümün çözülmesine bağlı.

Sözleri üzerinde tefekkür etmemiz gereken sözlerinden bazılarıdır. Bu vesile ile bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum.

300’ü aşkın yazar ve 320 yayınevi katılıyor. Yazarların okurlarıyla buluştuğu, söyleşi ve imza günlerinin yapıldığı güzel bir atmosfer olmasını diliyorum. Sadece gençlerimiz ve çocuklarımız değil 7’den 77’ye tüm halkımızın bu fuara ilgi göstermesini önemli görüyorum.

Okuyan, araştıran, sorgulayan insanların artması, toplumsal bilincin oluşmasına mutlaka katkı sağlayacaktır.

Tüm hemşerilerime bir tavsiye olarak mutlaka bu atmosferi solumalarını tavsiye ediyorum. Kitap fuarları; yazar, yayıncı, dağıtımcı, matbaacı, grafiker, okuyucu kısacası kitap eksenin etrafında yaşayan herkesin buluşma noktasıdır.

Bir okur olarak yazarlarla doğrudan iletişime geçebilir, panel ve söyleşilere katılabilir, yayıncılarla sohbet edebilirsiniz ki bunlar hayat içerisinde her zaman ele geçen fırsatlar olmadığından dolayı iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.

Aynı zamanda burası bir ticari döngüde sağlamaktadır. Pandemiyle başlayan süreç, ekonomik krizin etkileri yayınevlerini, yazarları da olumsuz bir şekilde etkiledi. Artan maliyetler, girdilerdeki aşırı artış onları da zor durumda bıraktı. Bu fuara gösterilecek ilgi bir nebze de olsa sektörün nefes almasını sağlayacaktır.

İnsanlarımız gelsinler, bu atmosferi görsünler bunun yanında mutlaka alış verişlerini yaparak buraya katkı da sunsunlar. Özellikle çocukları olan aileler için, çocuklarıyla birlikte buradaki etkinliklere katılmak, çocuklar için ileride yâd edecekleri çok güzel anılara dönüşecektir. Buradan son olarak şu mesajı da vermek istiyorum; bütün kitaplar bir tek kitabı anlamak için okunur. O kitap yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’dir.

Bizler Müslümanlar olarak Okumakla, düşünmekle ve hayatımızı kitabımıza uygun bir şekilde yaşamakla emrolunduk. Bu ilahi emre uyduğumuzda gerçek kurtuluşu yakalamış oluruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ziyaretçisi bol, buluşmaları bereketli, herkesin memnun bir şekilde ayrılacağı güzel bir fuar diliyorum” diyerek düşüncelerini paylaştı. (Bülten)