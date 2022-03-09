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Rusya, Mariupol’de çocuk hastanesini vurdu

rusya, mariupol’de çocuk hastanesini vurdu
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Rus ordusunun, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde çocuk hastanesini vurduğu bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 14’üncü gününde devam ederken, Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Çocuk Sağlık Merkezi’ni vurduğu bildirildi. Saldırının ardından çocuk hastanesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Donetsk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Pavlo Kyrylenko yaptığı açıklamada, şehir merkezinde bulunan çocuk hastanesinin Rus uçaklarının Mariupol’a düzenlediği hava saldırısı sırasında yok edildiğini ifade ederek, kaç çocuğun bu saldırıdan etkilendiği hakkında bilgilerin toplandığını aktardı.

Mariupol Belediye Meclisi ise, hava saldırısından sonraki yıkımın devasa olduğunu açıkladı.

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