rusya, harkov’da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü

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Harkov’da sivil yerleşim alanlarını hedef alan Rus birliklerinin saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor. Rus askerlerinin Harkov’da sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırıların ardından Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 4 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekipler savaş pozisyonunda görevini yapmaya devam ediyor. Krasnadarskiy caddesinde 9 katlı bir binanın vurulması sonucunda çıkan yangında bin 500 metrekarelik alanda 27 daire zarar gördü. Yangına 50 araç ve 200 personel ile müdahale edildi” ifadeleri kullanıldı.
Suç makinaları uyuşturucu ile yakalandı
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