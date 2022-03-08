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Rusya, Harkov’da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü

rusya, harkov’da sivil yerleşimleri vuruyor: 4 ölü
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Harkov’da sivil yerleşim alanlarını hedef alan Rus birliklerinin saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor. Rus askerlerinin Harkov’da sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırıların ardından Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 4 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekipler savaş pozisyonunda görevini yapmaya devam ediyor. Krasnadarskiy caddesinde 9 katlı bir binanın vurulması sonucunda çıkan yangında bin 500 metrekarelik alanda 27 daire zarar gördü. Yangına 50 araç ve 200 personel ile müdahale edildi” ifadeleri kullanıldı.

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