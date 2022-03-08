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Rus ordusu Harkov’da hastaneyi vurdu

rus ordusu harkov’da hastaneyi vurdu
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Rus ordusu, Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan bir hastaneyi vurarak kullanılamaz hale getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 13’üncü gününde devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna’nın Harkov kentinde bulunan bir hastaneyi vurarak kullanılamaz hale getirdi. Harkov Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Matsokin saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Burası şehir hastanesinin hasta kabul girişi. Belki de NATO’nun gizli merkezidir burası. Göçük altında kalan hastalar kendi imkanlarıyla yıkıntıların altından çıkmaya çalıştı” dedi.

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