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Ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı, “Benim suçum yok” dedi

ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalandı, “benim suçum yok” dedi
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Aksaray’da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerden biri, beraber yakalandığı arkadaşına yeminler ederek doğruyu söylemesini isterken, “Benim suçum yok” diye kendini savundu.

Olay, Çerdiğin Mahallesi 1067 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Mahalle ve Çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 06 SAH 46 plakalı Peugeot marka otomobili durdurdu. Sürücü Bilal K. (26) ve yanında bulunan Muhammed İ.’yi (25) kimlik kontrolünden geçiren bekçiler bu sırada aracın arka koltuğunun altından dışarı çıkan tüfek namlusunu gördü. Araçtaki tüfeği alan bekçiler diğer koltuğun altında da bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 2 şüpheli de gözaltına alınırken, “Benim suçum yok” diye kendini savunmaya çalışan Muhammed İ. arkadaşına anne ve babasının üzerine yeminler ederek doğruyu söylemesini istedi. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da “Ne çekiyorsun, çekme” diyerek tepki gösteren Muhammed İ. arkadaşı olan Bilal K. ile gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler hakkında ruhsatsız silah taşımak, bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

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