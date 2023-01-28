Rotator Cuff Sendromu nedir?

MEHMET KIROĞLAN

Erken tanı ve tedavinin Rotator Cuff Sendromunu iyileştirdiğini dile getiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Çelebi, yaşanan gecikmenin hastanın ameliyat olmasına neden olabildiğini söyledi.

Rotator Manşet Kasları olarak da bilinen Rotator Cuff Kasları, omzu sabitlemek için bir arada çalışan kas ve tendon grubu olarak tanımlanır. Toplumda 40 yaşından sonra sık görülen Rotator Cuff kas hastalığı hakkında konuşan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Çelebi, önemli açıklamada bulundu.

Bu tür hastaların omuz seviyesinden daha yukarıya bazı cisimleri kaldırıp indirmekte zorlandığını kaydeden Çelebi, bu hastalığı olanların gece ağrılarının olduğunu dile getirdi.

“Rotator Cuff sendromu toplumda çok sık görülür” diyene Çelebi, “40 ve sonrasında bu hastalığın görülme sıklığı artar. Bu hastalıkta omuzun yukarı, içe ve dışa dönüşlerini sağlayan kasların uç kısmı olan tendonların sıkışmasıdır. Bu sıkışma kas ve tendonların içinden geçtiği kanalın zamanla daralması ile ortaya çıkar. Kanalın daralması kanalın üst kısmında bulunan eklemin zamanla aşınması, kireçlenip büyümesi ile ortaya çıkar. Bazı insanlarda da kanalın üst kısmını oluşturan akromlar dediğimiz kemiğin şekli doğuştan kanca şeklindedir ve hastalığın daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına neden olur” ifadelerine yer verdi.

“FİZİK TEDAVİ İLE İYİLEŞME MÜMKÜNDÜR”

“Rotator Cuff sendromunda teşhis, muayene ve MR ile koyulur” diyen Çelebi, “Bu sıkışmaya yönelik tedavi uygulanmazsa Rotator Cuff Kasları ve tendonlarının yapısı sıkışmaya ve yaşa bağlı olarak bozulur ve yırtıklar ortaya çıkmaya başlar. Bu yırtıklarda tam kat ya da kısmi kalınlıkta olabilir. Kasta yırtık olup olmadığını ve yırtığın boyutları da MR ile teşhis edilir. Hastada ratotar kas sendromu ya da buna bağlı olarak tendon yırtığı saptanırsa fizik tedavisi ile iyileşme mümkündür. Yalnız fizik tedavisinin en az 3 ay süreyle iyileşmesi mümkündür. Bu dönemde hastaya ilaç tedavisi verilmektedir ve baş üstü işlevi azaltması istenmektedir. Eğer 3 aylık sürenin sonunda iyileşme sağlanmazsa cerrahi tedaviler gündeme gelmektedir. Cerrahi tedaviler kas ve tendonların geçtiği kemik kanal genişletilir. Kemiğin şekli bozulursa ve kanalı daraltıyorsa kemiğin ön bölümü kesilir. Eğer kas ve tendonda yırtık gelişmişse yırtık tamir edilir” söyleminde bulundu.

“KISMİ YIRTIK GELİŞMİŞ HASTALARDA UYGULANABİLİR”

Çelebi, bu tip hastalarda eğer tam kat yırtık yoksa eklem içine yapılan enjeksiyonlarla da bir tedavi alternatifi olabildiğini kaydederek, şunları belirtti:

“Eklem içerisine steroid enjeksiyonu çok şiddetli ağrısı olan ya da ameliyat olmasına engel bir sağlık problemi olan tam kat yırtıklı hastalarda uygulanabilir. Bir de hastaya PRP adını verdiğimiz, hastanın kendi kanından elde ettiğimiz iyileşme faktörlerinin tekrar ekleme yapıldığı enjeksiyon yöntemi tendonunda bozulma ya da kısmi yırtık gelişmiş hastalarda uygulanabilir. Çok ileri yırtık gelişmiş ve gecikmiş hastalarda tendon uçları yağlı dokuya dönüştüğü için ve tendon geri çekilerek aradaki defekt büyüdüğü için ameliyatta tamir imkansız hale gelmektedir. Bu hastalarda daha büyük operasyonlar olan protez ameliyatları gerekmektedir.”

HEMEN TEDAVİYE BAŞLANMASI GEREKİR

Bu hastalıkta erken teşhisin önemine değinen Çelebi, “Ratotar Cuff Sendromunda bu aşamada erken teşhis ve erken tedavi çok önemlidir. Tedavideki gecikme hastanın ameliyat olmasına neden olabilmektedir. Ameliyat önerilen hastaların ameliyatı geciktirmeleri daha büyük ameliyatlar geçirmelerine neden olmaktadır. Bu yüzden omuzdan bu hastalığı olan ya da kas yırtığı olan hastaların veya bu durumdan şüphelenen hastaların ilgili branş hekimlerine teşhis ve tedavi için zamanında başvurmaları, verilen ve önerilen tedavilerin vakit kaybetmeden uygulamaları ve tedaviye başlamaları gerekir” ifadelerine yer verdi.