Rota eski futbolculara çevrildi

MURAT İPEKTEN

Spor Toto 1.Lig’i öncesi sezon hazırlıklarını kısıtlı kadroya rağmen Malatya’ya sürdüren Yeni Malatyaspor‘da yönetim sözleşmesi biten oyuncuları takıma katma adına girişimlerini sürdürüyor.

Sezon öncesi Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde Malatya’da yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor, Kayseri’de oynanan

MKE Ankaragücü hazırlık maçının ardından yeniden kente dönerek Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalara devam etti.

Yönetim değişikliği ile birlikte ekonomik sıkıntıların çözülmesi adına girişimler devam ederken, ciddi oranda kadro eksiği bulunan sarı siyahlılar sezon için topun tempoda çalışıyor.

Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman ve yönetimi, adeta bir enkaz olarak devraldıkları kulüpte bir taraftan maddi destek arayışını sürdürürken diğer taraftan da transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle sözleşmesi biten oyuncuları yakın markaja aldı.

Bu kapsamda rotayı, Adem Büyük’e çeviren yönetim, oyuncunun menajeri ile görüşüp teklif sundu. Büyük’ün dönüp dönmeyeceği henüz bilinmezken, Karim Hafez, Rahman Buğra Çağıran, Dicko ve Donsah’ında takıma gelmesi adına görüşmeler de devam ediyor.

Öte yandan Teknik Direktör Cihat Arslan, halen belirsizliği devam eden Mustafa Eskihellaç’ın transferi ile ilgili, “Mustafa inanılmaz bir profesyonel ve çok iyi bir insan. Ücretleri ödenmediği zaman bazı oyuncular antrenmana çıkmazken Mustafa bizim yanımızda duruyor. Takımla beraber idmanlara devam ediyor. Teknik direktör olarak oyuncumuzun bizimle kalmasını isterim. Ama imkanlarımızın durumu ve Mustafa’nın hayalleri olduğu için gitmesi daha iyi olabilir” açıklamasında bulundu.

Mustafa Eskihellaç’a devre arasında Beşiktaş’ın büyük bir ilgisi olmasına rağmen eski yönetimin oyuncuyu satamadığını da ifade eden Arslan, “Mustafa iyi ücretlerle büyük takımlara gidebilecekken o günkü yönetim Mustafa konusunda inisiyatif alıp oyuncuyu satmamış. Şimdi biz bir alt lige düşünce diğer kulüpler Mustafa Eskihellaç’ın değeri düşmüş gibi hareket ediyor. Ücretleri aşağı çekmeye çalışıyorlar. Mustafa, gerçek değerini bulasıya kadar muhtemelen yönetim oyuncumuzdan vazgeçmeyecektir. Mustafa Eskihellaç, Süper Lig’de büyükler de dahil her takımda oynayabilecek bir oyuncu. Kendisine Konyaspor ve Gaziantep FK’nın bir ilgisi vardı. Gaziantep’in teklifi çok düşüktü” ifadelerine yer verdi.