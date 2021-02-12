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12 Şub 2021 - 14:00- G: 12 Şub 2021 - 13:43 Röportaj

“HEKİMHAN,  YÜKSELEN YILDIZ OLACAK”

Zengin yer altı madenleriyle adından söz ettiren Hekimhan, tescilli cevizine bir de Alıç sirkesini ekledi. Hekimhan denilince akla ilk olarak demir madeni, ceviz ve bir de artık Alıç sirkesi geliyor.  Hekimhan’ının Türkiye’de örnek bir ilçe olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilerleyen zamanlarda önemli yatırımların yapılacağının sinyalini verdi.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ BUSABAH TV Youtube Kanalına röportaj vererek A’dan Z’ye Hekimhan’ı anlattı. Samimi bir ortamda gerçekleşen röportajda Başkan Turan Karadağ, Hekimhan’ının sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. İşte o röportajımızın detayları…

Türkiye’nin yüzde 70 demir madeni burada var. Hekimhan deyince aklımıza demir, ceviz geliyor. Buna değineceğiz ama öncesinde ilçenin en önemli sıkıntısının ne olduğunu öğrenmek istiyoruz?

Belediye başkanlığına aday olduktan sonra sorunların ne olduğu noktasında bir liste hazırladım. Hekimhan’ın içinde asfalt, alt yapı olarak, kilit taş, parke olarak sıkıntı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Beyle bir araya gelerek. Ele ele omuz o0muza vererek parti ayrımı yapmadan ne olması gerekiyorsa onu yaptık. Biz bu sene 2020 yılında Hekimhan ilçesine 320 km asfalt yol yaptık. Hakkeden 20-30 sene boyunca yapılmayan bir iş yapıldı. Bunlar yapıldıktan sonra Hekimhan2ın önemli bir diğer sorunu olan göç olayı için çalıştık. Bu göçü durdurmak için bizim için olmazsa olmazımın olan doğalgazı şart dedik. Bir ay önce çalışmalarımız ve vekillerimizin devreye girmesiyle doğalgaz sözleşmesi imzalandı. 2022 yılında doğalgaz Hekimhan’da yanacaktır.

Eskiden Hekim ilçesinde kiralık ev bulmak çok zormuş. Nüfusu çok fazlaymış. O günden bugüne ne değişti, neden Hekimhan geriye gitti?

O zaman Hekimhan’ın nüfusu 40-45 bindi.  O dönemlerde burada özel bir şirket tarafından demir madeni işletiliyordu. 1980’de şirket  madeni devlete devretti. Buradaki halk göç etti. Yine çocukların okutulması durumu vardı. Burada 3 tane banka vardı. Bunlar ne oldu? Buradaki maden devlete devredilince ve devlet de madeni Sivas Divriğe çekince buradaki insanlar göç etmeye başladı. Nüfusun düşmesindeki neden madenlerin çekilmesiydi. Ama bizim 1970-1980 yıllarındaki yoğunluğu tekrar yalamamız lazım.  2022’den sonra nüfusun 40 binlere geleceğini söyleyebilirim. Çünkü burada büyük bir maden yatırımı yapılacak. Burası aynı şekilde hareketlenecek. 2022’den sonra Hekimhan Türkiye’nin yükselen yıldızı olacak. Malatyalı Hekimhan’ının hak ettiği tescilli cevizle verdi ama bundan sonra da yer altındaki madenlerimizi, yer üstüne çıkararak burada bir maden diyarı olduğunu göstereceğiz herkese.

Önemli sosyal projeleriniz var, onlardan biraz bahseder misiniz?

Göreve geldiğimizde köyleri gezdiğimizde büyük bir kuraklık olduğunu gördük. Su sorunu vardı. Bunun üzerine sondaj makinesi alarak her sene 10-12 köyün sondaj vurarak su ihtiyaçlarını karşıladık. Bu bir sosyal belediyecilikti. Herkes iş konusunda belediyeyi biliyordu. Belediyenin dışında işsizliğe bir çözüm bulmamız gerekiyordu. İstanbul’daki iş çevremi devreye sokarak Hekimhan’ımızda bir sene önce bir tekstil atölyesini devre soktuk. 80 kişiye yakın işçi çalışıyor bu da önemli sosyal projelerimizden bir tanesi. Yine her sene üniversiteyi kazanıp ta imkânı olmayan öğrencilere 165 kişiye burs veriyorum. Bu da önemsediğim sosyal bir proje. Bir diğeri ise konaklama konusu. İnsanların buraya geldiği zaman konaklayacağı bir yer olsun istedik. 40 yataklı bir otel yaparak devreye soktuk. 24 tane lojman yaptık bunun yanında. İnsanların eğleneceği, sosyal faaliyetlerini giderebilecekleri bir yer olması lazım dedik ve bin 200 metre alanda spor kompleksi yaptık. İçinde basket sahası, voleybol sahası olan masa tenisi ve sauna bulunan bir spor kompleksi yaptık. Ben de spor yapmaya gidiyorum, gençlerimizin, halkımızın spor yaparak mutlu bir şekilde ayrıldığını görüyorum. Bunun yanında Hekimhan’ımızın görsel güzelliğini, peyzajına önem verdik. Bir caddemiz var. O caddenin eski yapı olduğu için düzenlenme yapılması gerekiyordu ve bunun için bir proje yaptık. Onun parasını da hibe olarak bulduk. Çarşının bir başından öbür başına çift taraflı giydirme yaparak güzel bir proje ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Yine yaşam alanı ve mesire yeri olması için şu anda 60 dönümlük yerimiz var. Orada Hekimhan halkımızın gidip dinlenebileceği bir yer olmasını istiyoruz. Bunun projesi çizildi. Bunlara artı olarak Hekimhan’da Alıç sirkemiz var. Şu anda çok etkili çok faydalı olan Alıç sirkesi üretiyoruz. Türkiye’de tescil olan sadece Hekimhan’dadır. Bunu 200 metre yükseklikte dağlardan topluyoruz, kimyasal katkı katılmadan hazırlıyoruz. Köydeki vatandaşlarımıza diyoruz ki siz toplayın biz size yardımcı olacağız. Onlara maddi olarak yardım sağlıyoruz. Tüm Türkiye’ye hem online olarak hem de kargoyla yolluyoruz. Şu an çok iyi şekilde gidiyoruz. Kalp damara, sinir sitemine, şekere çok faydalı olan bir alıç sirkemiz var. Şu an Hekimhan’ın markası durumunda.

Tescilli olan Alıç Sirkesine şu anda talep nasıl?

Her yıl ürettiğimiz kadar satıyoruz. 20 ton ürettik ve bunu sattık. Hekimhan Cevizi ve Alıç Sirkesi tescillidir. Belediye olarak Yöresel Ürünler Satış Merkezi kuruyoruz. Köylerde halkımızın ürettiği ürünler buralarda satılacak. Onunda bu sene projesi yapıldı. Bütün köylerden halkımızın yağını yoğurdunu, çökeleğini, kayısısını, dutu, pekmezi burada satılacak. Malatya-Sivas Karayolu üzerinde kuracağız bu pazarı. Köylüden biz satın alacağız ve belediye eliyle satacağız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz, alımı biz yapacağız. Biz Hekimhan’da birliği beraberliği ve kardeşliği sağladık. Hiçbir ayrım ve partizanlık yapmadan herkesi eşit şartlarda eşit görüyoruz. Hekimhan Türkiye’ye örnek olacak bir belediye. Hekimhan CHP Belediyesi ama Malatya AK Parti Patimiz bir kenardadır yaptığımız işi beraber yapıyoruz. İhtiyaçlarımızı beraber oturup konuşuyoruz. Çünkü her yapılan iş halka yapılan hizmettir. Bizim işimiz bu. Hekimhan’ımızda 65 tane mahallemizin 7 tane köyümüzün yol asfalt işi kaldı. Onları da asfaltladığımızda alt yapı işini tamamlamış olacağız. Daha sonra oralara oyun parkları, eğlence yerleri yapacağız. Her köye kültür evi yapılmasını sağlayacağız. Böylelikle dışardaki insanlarımızın buraya gelmesini sağlayacağız. Pandemiden dolayı artık şehirde yaşam zorlaştı. Apartmanda durmak çok zor olduğu için herkes gelip evinde, bahçesinde domatesini sebzesini yetiştirecek. Onlarla mutlu olacak. Çok amaçlı bir kültür merkezi projesini çizdik. Hekimhan’da bunu da yapmak istiyoruz. Zemin katta 350 araçlık otopark, üzerine 500 kişilik düğün salonu, onun üstünde de kafeteryalar olacak. Hekimhan içinde 4 dönümlük yerimiz var. 2021-2022 yılında bunu da Hekimhan’a kazandırmak istiyoruz.

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12 Şub 2021 - 14:00 -

Muhabir Sinem Hatun Davut

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