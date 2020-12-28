"Malatyaspor gündemimden hiçbir zaman düşmedi"

Malatya’nın önemli İş İnsanlarından biri olan Ahmet Köse, lider ve vizyoner kimliğinin yanı sıra son zamanlarda Yeni Malatyaspor’ a adaylığıyla da gündeme gelmişti. Yeni Malatyaspor’a destek olmak amacıyla aday olduğunu söyleyen Köse, Malatya’ya, Malatyalılara ve Malatyaspor’a bir şey verebilmek üzere aday olmak istediğini belirtti. Ayrıca Aslantepe Höyüğü ile alakalı birtakım çalışmalar yaptığını dile getiren iş insanı, Aslantepe Höyüğü’nün dünyaya tanıtılması anlamında ciddi işlere giriştiğini ifade etti.

Malatya’da okuduğu yılarda sporla yakından ilgilendiğini ifade eden Ahmet Köse, “Malatya’da ortaokulda okuduğum yıllarda futbol takımındaki zamanlarımı unutmuyorum. Öğretmenimiz Bülent Kaya’yı hiç unutmuyorum, hala da görüşürüm. Zaman zaman bayramlarda arayarak bayramını tebrik ederim. Aynı zamanda Malatyaspor’un alt yapısında bir dönem oynadım. Yine Köy Hizmetleri Spor futbol takımı vardı, burada bir dönem oynadım. Fen Lisesi’nin hemen arkasındaki toprak sahada antrenman yapardık. Şeker Stadı’nda da maçlarımız olurdu. Sporla iç içeydim, halende sporu çok seviyorum” dedi.

Malatyalı İş İnsanı Ahmet Köse ile yaptığımız samimi röportaj ise şu şekilde:

-Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

“Ben 1974 yılında Eski Malatya’da Toptaş Mahallesi’nde kerpiç bir evde doğdum. Beş yaşında Malatya merkeze taşındık. Babam karayollarında çalışıyordu, aynı zamanda nispeten de olsa ticaretle uğraşıyorduk, taksilerimiz vardı. İlk, orta ve lise öğrenimimi Malatya’da tamamladım. Gazi İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Malatya Lisesinde okudum. Daha sonra İşletme Lisans programı bitirdim. Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans yaptım. Kriz yönetimi başta olmak üzere birçok eğitim aldım. Hala da eğitimin içindeyim. Eğitimin bittiğine inanmayan birisiyim ve hala da değişen dünyanın dinamiklerini yakalamak için kendimi eğitmeye gayret ediyorum.

-Unutmadığınız bir anınız var mı, etkilendiğiniz, size destek olanlar oldu mu?

Evet, herkes gibi benim de unutmadığım birçok anım var. Özellikle Malatya’da ortaokulda okuduğum yıllarda futbol takımındaki zamanlarımı unutmuyorum. Öğretmenimiz Bülent Kaya’yı hiç unutmuyorum, hala da görüşürüm. Zaman zaman bayramlarda arayarak bayramını tebrik ederim. Aynı zamanda Malatyaspor’un alt yapısında bir dönem oynadım. Yine Köy Hizmetleri Spor futbol takımı vardı, burada bir dönem oynadım. Fen Lisesi’nin hemen arkasındaki toprak sahada antrenman yapardık. Şeker Stadı’nda da maçlarımız olurdu. Sporla iç içeydim, halende sporu çok seviyorum. Yine unutmadığım anılarımdan bana destek olan insanlar şu an yöneticisi olduğum Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının sahibi Enver Yücel’in hayatımda önemli bir yeri vardır. Kendimi bir parçası gibi gördüğüm bir kurum çünkü benim için. Hakeza oğlu Hüseyin Yücel öyle. Bunların dışında Tahincioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu çok değerli bir abimdir. Sevdiğim ve örnek aldığım vizyoner insanlardır. Bu isimlerin hem özel hem de profesyonel yaşantımda bana çok destekleri olmuştur. Her zaman yanımda olup bana çok katkı sundular.

-Malatyalıların sevdiği bir isimsiniz, özellikle Yeni Malatyaspor konusunda son aylarda gündeme geldiniz, Yeni Malatyaspor ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Kamuoyu sizi başkan olarak görmek istedi, neler söylemek istersiniz?

“BİR ŞEY ALMAK İÇİN DEĞİL VERMEK İÇİN ADAY OLDUM”

Aslına bakarsanız herkesin zaman problemi var, benim de ciddi zaman problemim var. Çünkü çok fazla seyahat eden birisiyim. Yılın nerdeyse 6 ayını Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünyanın farklı ülkelerinde geçiren birisiyim. Pandemi nedeniyle bu aralar çok fazla seyahat edemedim ama onun dışında işlerimden dolayı sürekli seyahat ediyorum. Dolayısıyla Malatyaspor benim gündemimde hiçbir zaman düşmedi, hep var, her zaman var. Bundan sonrada olacak. Malatyaspor’a düşüncem şu; bir şey almak üzere Malatyaspor’a başkan olayım demedim. Malatya’ya, Malatyalılara ve Malatyaspor’a bir şey verebilmek üzere aday olmak istedim. Hatta ben başkan adaylığımı açıkladığımda Malatyaspor küme düşmüştü. Küme düşmüş bir takımı tekrardan ayağa kaldırmak için başkan adayı oldum. Başkan adaylığımı açıkladığım tarihlere bakılırsa onların hepsi çok net şekilde görülecek. Tabii daha sonra bir Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu sene pandemiden dolayı ligden küme düşüşlerinin durdurulduğu açıklandı. Bunu da hepimiz sevinçle karşıladık.

“DOĞRU MUHALEFET İKTİDARI GÜÇLENDİRİR”

Takımımıza destek olmaya da devam ettik. Ancak geldiğimiz noktada şunu da çok rahat görüyoruz ki, iyi, doğru muhalefet iktidarı güçlendirir. Baktığımız zaman son haftalarda Malatyaspor güzel bir çizgi yakaladı. Bu yönüyle hem teknik kadroya, futbolculara hem de yönetime çok teşekkür ediyorum. Bizim muhalefetimizin şu anki yönetimi kendine getirdiğini ve merkezlerine Malatyaspor’u almalarını sağladığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Malzemecisinden yönetimine kadar özellikle Hamza Hoca’yı çok tebrik ediyorum. Malatyaspor sadece Malatya’nın coğrafi sınırlarından ötürü bir yapı değil. Malatyaspor, Dünya’da ve Türkiye’de yaşayan 3 milyondan fazla Malatyalının ortak paydası. Bu yönüyle bizim yüz akımız. Dünya’ya açılan, kendimizi tanıttığımız çok önemli bir kapı. Bu noktada Malatyaspor’un markalaşmasını çok önemsiyorum. Bundan sonra da fırsat oldukça katkı sunmaya da devam edeceğimi buradan söylüyorum. Malatyaspor ilk Süper Lig’e çıktığı zaman şimdiki Başkan Adil beyi telefonla aradım, hatta kendisine mesajda attım. Malatyaspor’a destek olmak istediğimi söyledim ama bir şekilde kendisiyle görüşme fırsatımız olmadı. Bahçeşehir Eğitim Kurumları olarak Türkiye’nin birçok yerinde spora destek oluyoruz. Sivasspor’ un, Alanyaspor’un, Denizli’nin isim hakları bizde. Birçok noktada destek oluyoruz. Aynı zamanda sporla yakından ilgiliyim. Bahçeşehir Basketbol’ unda yönetimindeyim. Süper Lig’de bildiğiniz gibi takımımız var. Aynı zamanda İstanbulspor’un yönetimindeyim. İnşallah Playoff’a kalıp İstanbulspor’da da güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum.

-Tesadüflere inanır mısınız? Şu anki hayatınız hayalinizde var mıydı?

Tesadüflere ben inanıyorum ama tesadüflerin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Çünkü o tesadüfleri yakalamak için bir emek, çaba, geceler, gündüzler, aylar, yıllar var. Oturduğunuz yerden hiçbir tesadüf gelip sizi bulmaz. Siz kendi tesadüfünüzü ararsanız ancak bulabilirsiniz. Ben çalışmayı, koşturmayı, insanlara yardımcı olmayı, gençlere yardım etmeyi seven birisiyim. Hiçbir zaman bu konu beni ilgilendirmez, ilgi alanımın dışında demedim. Dolayısıyla herkesin kendi, tesadüfünü yarattığına inanıyorum.

-İşinize ve hayatınıza dair en büyük hedefiniz nedir?

Açık konuşmak gerekirse sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşamdır. Herkese de böyle bir yaşam dilerim. Özellikle 2020 bütün dünya için stresli, zorlu geçti. Pandeminin getirmiş olduğu hem ekonomik krizler hem bir takım sosyal zorluklar bütün dünyayı sarstı. İnşallah 2021 yılında biz bu zorluklardan ve streslerden dünya olarak hızlı bir şekilde kurtulacağız. Ekonomik ve sosyal olarak çok daha iyi bir şekilde güçlenmiş, dünyayı kucaklıyor olacağız. İnşallah bunlar gerçekleşirse Malatya’mıza da ciddi katkıları olacak.

“ASLANTEPE İÇİN YÜKSEK BÜTÇELİ BİR BELGESEL ÇEKİYORUZ”

Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Son zamanlarda Malatya’ya çok sık gidip gelmeye başladım. Ben 30 yıldır dışardayım. Özellikle Aslantepe konusunu çok önemsiyorum. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız meclisteki bütçe görüşmeleri konuşmasında Malatya’ya bir müze sözü verdi. Müze sözünü çok önemsiyorum. Orada çok önemli tarihi buluntular var. Bu buluntular Malatya’nın ne kadar köklü, derinliği olan bir kent olduğunun göstergesi. Bu yönüyle de Aslantepe Höyüğü’nün Dünya’ya tanıtılması anlamında ciddi işlere giriştiğimi buradan duyurmak istiyorum. Aslantepe Höyüğü’nün belgeselini yaptırıyoruz. Daha önce Batıya Doğru Akan Nehir, Fahrettin Paşa, Yakın Plan 2. Dünya Harbi Belgeselini yapan Medeniyet Araştırmaları Merkezi ile birlikte İtalya La Sapienza Üniversitesi hocalarıyla ve Malatya’da kazıları ilk başlatan Marcello hanımla birlikte bir eser, yapıt niteliğinde belgesel başlatmış bulunmaktayız. Çok ciddi bütçeli bir belgesel faaliyeti olacak bu. Bu belgeselle Aslantepe’yi, bütün dünyaya tanıtacak, 160 ülkenin televizyon kanallarında yayınlanacak bir esere dönüştürmeye çalışıyorum. Eğer başarabilirsem burada kendimi çok mutlu hissedeceğim. Bu noktada ben İl Kültür Müdürlüğü’müze de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sürekli irtibat halindeyiz. Olabildiğince Malatya’mızı iyi tanıtmak derdindeyiz. Neden söylüyorum? Tarihin ilk başladığı yerdir Aslantepe. İlk ekonominin başladığı yer. Dünyadaki insanlık tarihinin ilk metal kılıcının bulunduğu yer. Onlarca ilkler var orada. Bu yönüyle ben bunun dünyaya doğru tanıtılmasını, duyurulmasını önemsiyorum. Bu noktada emeği geçen tüm siyasetçilerimize, yerel yönetimlerimize, valimize çok çok teşekkür ediyorum. Bir an önce Aslantepe’nin UNESCO kültür mirası listesine girmesini de çok önemsiyorum.

“MUTFAK KÜLTÜRÜMÜZ GASTRODİPLOMASİ ADI ALTINDA DÜNYAYA DUYURULMALI”

Bütün bunlarla birlikte ek olarak Malatya’mızın mutfağını ben çok seviyorum. Çok zengin bir mutfak kültürü var. Bu mutfak kültürünün de “gastrodiplomasi” adı altında bütün dünyaya tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Malatya’da, hızlıca ‘Malatya Mutfağı Akademisi’ kurulması gerektiğine inanıyorum. Gaziantep bu noktada çok güzel şeyler yaptı. Bu örneği Malatya’ya da uygulamak gerektiğini düşünüyorum. Belediye başkanımızın bu noktada girişimleri olduğunu biliyorum. Bunların daha da güçlenerek devam etmesini arzu ediyorum. Günün sonunda yapmaya, anlatmaya çalıştığım Malatya’mızın bir turizm kentine dönüşmesi. Bu önemli bir noktadır. Şehrin ekonomisinin beklenenin çok çok üzerine çıkması demektir. Dışardan şehre para girmesi demek esnafımızın rahatlaması demektir. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda hiç zor şeyler değil. Zaman alacak şeyler, emek gerektiren şeyler. Bende bu noktada naçizane gücüm ölçüsünde katkım olursa kendimi mutlu hissedeceğim.”