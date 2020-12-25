“Amacımız Çiftçinin Memnuniyeti”

Battalgazi ve Derme Sulama Birliği Başkanı İlhami Tangüner, göreve geldiği ilk günden beri idari ve teknik anlamda bir takım tespitlerde bulunarak varsa eksiklikleri gidererek tüm önlemlerin alındığını söyledi. Amacının öncelikle çiftçiye tarımsal suyun teminini sağlamak olduğunun altını çizen Tangüner, çiftçiye destek olmak amacıyla elinden geleni yaptığını ifade etti. Ayrıca suyun kontrollü ve disiplinli bir şekilde dağıtımının yapıldığını açıklayan Başkan, çiftçinin de bu durumdan memnun kaldığını belirtti.

Kanal bakım ve onarım konusunda bazı eksikliklerin var olmasını dile getiren İlhami Tangüner, bundan sonraki hedeflerinin bakım onarım çalışmalarını hızlandırmak olacağını söyledi. Çiftçiye daha iyi bir hizmeti amaçlayan Başkan, su iletimi konusunda sorunları azami seviyeye indireceklerini ve çiftçilere kaliteli bir hizmet sunacaklarını vurguladı. Konuya ilişkin BUSABAH gazetesine konuşan Battalgazi ve Derme Sulama Birliği Başkanı İlhami Tangüner, yaptığı çalışmalar hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Battalgazi ve Derme Sulama Birliği Başkanı İlhami Tangüner ile yaptığımız röportaj ise şu şekilde:

- Kendinizden biraz bahseder misiniz?

“İlk-orta ve lise eğitimimi Malatya ilimizde tamamladım Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi ve İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. 1996 yılında Kovancılar Sulama Birliği Başkanlığında ve daha sonra farklı illerimizde Ziraat Bankasında Mühendis olarak görev yaptım yılında DSİ 92 Şube Müdürlüğü’ne geçiş yaptım. 2007 yılından 2019 yılına kadar DSİ 92. Şube Müdürlüğü’nde İşletme ve Bakım Başmühendisi olarak çalıştım. 2019 yılı mayıs ayında Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz tarafından Battalgazi, Yazıhan ve Derme, Kapıkaya Sulama Birliklerine Birlik Başkanı olarak görevlendirildim.

-Faaliyetlerini sürdürdüğünüz Kurumun ismini ve bu Kurumdaki görevinizi aktarabilir misiniz?

Birliklerin birleştirmeleri neticesinde oluşturulan Battalgazi ve Derme Sulama Birlik Başkanlığı Kumundaki görevimiz ise Sulama Birliği Başkanı.

-Sizin sorumluluk alanınızda bulunan ilçe ve bölgeler hangileri?

Yazıhan, Battalgazi ve Kale ile Malatya Merkez sınırları İçerisinde bulunan tarımsal faaliyet alanlarına hizmet verilmektedir.

-Malatya'da sulama konusunda çiftçinin yüzü hiç gülmedi. Sulama sıkıntısını çözmek için nasıl çalışmalar yapacaksınız ve nasıl çalışmalar yaptınız?

Öncelikle DSİ 9. Bölge Müdürümüz Sayın Mahmut Dündar ve Şube Müdürümüz Kamil Altunbulat ve ekiplerinin tecrübeleri neticesinde önceki yıllarda yaşanmış olan tüm olumsuz şartlara müdahale etme yönümüz ve öngörümüzün bulunduğunun bilinmesini İsteriz. DSİ Kurumumuz ve Sulama Birlikleri olarak yapılan istişareler neticesinde gerekli önlem ve tedbirler alınabilmektedir. Şöyle ki Ülkemizi yasa boğan bir Elazığ Depremi ve Covid-19 Salgını gibi elimizde olmayan bu tür üzücü olaylar karşısında tedbir almak zorunda olduğumuz bilinciyle hareket ettik. Deprem sonrası Kale ve Çerkez Yazısı Bölgelerimizde bulunan kapalı borulu sistemlerimizin zarar gördüğünü tespit ederek sulama sezonu öncesi 280 adet boru patlağı ve sanat yapılarındaki hasarlar onarılarak, sezon öncesi hazırlıklar tamamlanmış ve çiftçilerimize sulama suyunun iletimi sağlanmıştır. Pandemiden dolayı temizlik ve bakım işleri kısıtlı olarak kısmen yapılmış ve su iletimi açık kanallarda da sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

- Görevi devraldığınızda sulama birliklerinin mevcut durumları nasıldı, bu sürede neler değişti, neler yapıldı?

Sulama Birliklerinin genel anlamda mali ve idari tabloları bozulmuş, gerekli olan bakım onarım çalışmaları yeterince yapılmamıştır. Ayrıca şişirilmiş personel tablosu sonucu personel disiplini bozulmuş olup; SGK, Maliye, TEDAŞ (Enerji Dağıtım Firması), Personel Alacakları, Piyasa Borçları neticesinde Sulama Birlikleri işlevini yitirmiş ve bunların sonucunda da çiftçilerimize sunulması gereken hizmetleri sunamayacak hale gelmişlerdir.

Göreve geldiğimiz gün itibariyle DSİ Bölge Müdürlüğümüz teknik heyetiyle mali, idari ve teknik konularda bir takım tespitlerde bulunarak gerekli analizleri yapıp alınması gereken tüm önlemlerin alınmasına başladık. Öncelikli amacımızın üreticimize, çiftçimize tarımsal sulama suyu temini sağlamak olduğu bilinciyle hareket ettik. Personellerimizle kurumun sürdürülebilirliği için teknik bir çalışma yaptık. Sulama Birliklerinin; Battalgazi (9,5 milyon TL), Derme (6,5 milyon TL) SGK, Maliye, TEDAŞ, Aksa, Personel Alacakları ve Piyasa Borçlarının ödenmesi için çiftçilerimize su temininin sağlıklı bir şekilde sağlanması ve bunun sonucunda memnuniyet sağlanarak, çiftçilerimizin sulama ücretlerini ödemelerinin temini yönünde kararlar aldık. Ayrıca binlerce çiftçimiz içerisinde yıllarca sulama ücretini ödemeyen, iltimaslı kişilerin ve ödeme alışkanlığı olmayan kişilerin icra işlemleri başlatılarak gerekli tahsilatlar yapılmıştır. Bu tür çalışmaların sonucunda da mevcutta bulunan tüm borçların tamamına yakını kapatılmış ve yapılandırma sonucunda SGK, Maliye, TEDAŞ Kurumlarına taksitler halinde ödemeler yapılmıştır.

-Daha önce de sulama birliklerinde liyakatten uzak bir sistem mevcuttu. Torpili olan oradan istediğini koparabiliyordu. Bu konuda yorumunuz nedir? Siz bunun önüne geçmek için neler yapıyorsunuz?

Bu konuda hiç kimseye iltimas, öncelik ve torpil yapılamayacağı, bu kurumlarda çiftçimizin alın teri yetimin hakkının olduğunu ilke edinerek, tavizsiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

-Sizden önceki sistemin neden bozuk olduğuna dair bir yorumunuz var mı?

Türkiye genelinde bulunan ve sayıları 400'ü bulan tüm sulama birliklerinin yapılan eksik yetersiz ve yanlış uygulamalardan dolayı kurumsal vasfından uzaklaştığı, hatta sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığı tespiti sonucunda Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğümüz çalışmaları sonucunda alınan bir karar olduğundan bize sadece çalışmak, çiftçimize hizmet sunmak düşmektedir.

-Sulama birliklerinin önemi nedir? Özellikle Malatya gibi tarım şehri olan bir şehirde sulama birliklerinin katkısı nasıl oldu?

Malatya ilimizde beslenme ve ekonomiye katkısı bakımından kendi kendine yeterliliğinin yansıra diğer sektörlere hammadde, istihdam sağlayıcı konumu sebebiyle kayısı ve diğer ürünler bakımından tarım sektörünün önemi büyüktür. Ayrıca çiftçimizin, personelimizin ve dolaylı olarak esnafımızın ve ailelerinin yaşamlarını bağladıkları kurum olarak gördüğümüz kamu tüzel kişiliğine haiz, Sulama Birliklerinin önemi bilinmektedir. Bu yüzden bu kurumlarımız su yönetiminde en önemli unsurlardan biri olup suyun etkin kullanılmasında ve iletilmesindeki önemi dikkate alındığında bu kurumların en iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Malatya geneli için düşündüğümüzde, Ülkemizde yüzde 46' lık oran ile kayısı üretiminde birinci sırada yer alan ve 2020 yılında yaş kayısı, kuru kayısı, çekirdek, iç piyasaların istihdam başlıkları değerlendirildiğinde 300-350 milyon dolar milli ekonomiye katkı sağlayan bir sektör olduğu anlaşılmaktadır. İlimizin kayısı üretiminin en önemli başlığı olan sulama suyunun temin edilmesini sağlayan sulama birliklerimizin ise bu yöndeki önemini görmekteyiz.

- Eskiden sulama birlikleri yılda birkaç defa üreticiler/çiftçiler tarafından basılıyordu ve polis yaz aylarında bu birliklerin önünde resmen nöbet tutuyordu. Bildiğimiz kadarıyla artık böyle bir şey yok. Bunu nasıl sağladınız? Çiftçi sizden razı mı?

Suyun kontrollü ve disiplinli bir şekilde dağıtımı ile sulama sezonu öncesinde gerekli olan tesis bakım onarım çalışmalarının yapılması sonucunda çiftçilerimize ilk kez düzenli olarak 4-5 tekerrür sulama suyu temin edilmiştir. Bunun sonucunda Genel Müdürlüğümüze, Bölge Müdürlüğümüze gönderilen dilekçelerden, teşekkür videolarından ve Kurumumuza gelip teşekkür eden çiftçilerinizden, basında çıkan haberlerden, çiftçilerimizin memnuniyet mesajlarını aldığımızı içtenlikle söyleyebilirim.

-Sizin sorumluluk alanında bulunan ilçe ve bölgelerin çözülemeyen sıkıntıları var mı, bunların çözümü için nasıl/ne gibi ihtiyaçlar var?

Elbette tespit ettiğimiz büyük sıkıntılarımız var. Özellikle kanal bakım onarımları konusunda çok eksiğimiz var. Bundan sonraki hedefimiz mali tablonun güçlenmesi sonucunda bakım onarım çalışmalarına hız vermek olacaktır. Çiftçimize su iletimi konusunda daha iyi bir hizmet sunmak kamu malını korumak ve su tasarrufunu sağlamak açısından yapılması gereken en önemli görev saymaktayız.

-Özellikle Yazıhan’da yaşanan sulama sıkıntısını çözmek için nasıl bir yol izlenebilir? Sizin bu konudaki tavsiyeleriniz neler?

Su kaynağı Medik Barajı olan Yazıhan Bölgemizde 2020 sulama sezonunda herhangi bir problem yaşanmamıştır.

-Yaz aylarında ürünlerini sulamak için çiftçinin kanalizasyon suyunu kullandığını herkes bilir. Bunun için bir çözüm yoluna gittiniz mi?

Yıllardır bir bölgemizde kanalizasyon suyunu kullanan çiftçilerimizle ve muhtarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde; Derme Sulama Birliği olarak Çat Barajından gelen ve kapalı sulama sistemi bulunan bölgemizde çiftçilerimizin Kurumumuza müracaat ederek su talebinde bulunmalarının gerektiği bildirilmiştir. Sulama sistemimizdeki tüm yapılar çalışır durumda olup, çiftçilerimizin üye olmaları halinde sulama sularını alabileceklerdir. Ayrıca 2020-2021 sulama sezonunda ilgili Belediye Başkanlığımızın kanalizasyon kolektörlerini kırarak kanalizasyon sularını kullanmaya çalışanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulamaya koyulduğunu ilgililerle yaptığımız görüşmeler sonucunda öğrenmiş bulunmaktayız.

-Şahnahan Deresi'ne bırakılan Organize Sanayi Bölgesi'nin atıkları o bölgenin 20 yıllık sıkıntısı. Bunun için bir çözüm yoluna gidecek misiniz? Ya da çözüm ne olabilir?

Bu konuyla ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşların gerekli proje ve saha çalışmalarını başlattıklarını ve bundan sonraki dönemde Şahnahan A Kanalımıza atık, arıtılmış, kimyasal içerikli suların tahliye edilmeyeceği anlaşılmıştır.

-Projelerinizden bahseder misiniz?

DSİ olarak planlama ve proje ihalesi tamamlanmış olan Malatya İli Rehabilitasyon Projesinin ödenekler imkânı dâhilinde tüm kanallarımızın kapalı hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Sulama Birliği olarak da üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetleri ve hayır dualarını almak için her türlü hizmeti yerinde, zamanında ve eksiksiz şeffaf bir şekilde sunarak üreticilerimizin, Malatya ekonomimize ve Ülke ekonomimize katkılarım sağlamaktadır.

Sulama Birlikleri yalnızca çiftçilerimizin sulama suyu ücretiyle hizmet veren kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur. Çiftçilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabilmek ve gerekli olan bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirebilmek için sulama suyu ücretlerini zamanında ödemelerini, beyan vermelerini ve görevli olan sulama işçilerinin bilgisi dışında suya müdahale etmemelerini ayrıca bahçe içi düzenlemelerini yaparak suyumuzu tasarruflu kullanmalarını rica ediyoruz.”