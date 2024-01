Malatya’dan dünyaya uzanan bir başarı

Filipinler’de doğan ancak doğduğu ülkenin aksine Malatya’da büyüyen Escrima Kali, Malatya’nın dünyaya tanıtılmasını sağladı. Özellikle Hollywod aktörlerinin Malatya’yı yakın markaja aldığı bu spor, şehrin daha da tanıtılmasına neden olurken, Escrima Kali’de dünyanın 5 önemli ustasından birisi olan Malatyalı Mustafa Günaydın, Türkiye’nin ve Malatya’nın ismini dünyaya daha da duyurmayı amaçladığını belirletti. Günaydın, “En büyük hedeflerimden bir tanesi de şu anda bize bağlı olan 46 ülkenin temsilcilerini Malatya’da toplamak ve onlara Malatya’da eğitim vermek” dedi.

Filipinler menşeli olmasına rağmen Malatya’dan dünyaya açılan spor olan Escrima Kali sporuna olan ilgi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Birleşik Dünya Serrada Escrima Federasyonu Başkan Yardımcısının BİR Türk ve Malatyalı olması bu spora olan ilgiyi artırırken, özellikle Hollywodd’dan gelerek bu dövüş sanatını Malatya’da almak isteyen aktörler de dünyanın gözlerini Malatya’ya çevrilmesine neden oluyor. Peki, Filipinler’de kök salan ancak kök saldığı ülkeden çok Malatya’da filizlenip, büyüyerek dünyaya açılan bu spor dalı nedir? BUSABAH Medya’ya bir röportaj vererek, bu dövüş sanatı hakkında değerlendirme yapan Birleşik Dünya Serrada Escrima Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Escrima Kali Federasyon Başkanı Malatyalı Mustafa Günaydın, önemli açıklamalarda bulundu.

Escrima Kali’yi hayatın bir gerçeği olarak tanımlayan Günaydın’la yaptığımız röportaj şöyle gelişti:

“Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Adım Mustafa Günaydın. Birleşik Dünya Serrade Escrima Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Escrima Kali Federasyon Başkanıyım. 1077’den 1994’e kadar tekvando çalıştım. Bu spor dalında birçok sporcu yetiştirdim. 1994 yılından bu zamana kadar da Filipinler dövüş sanatı olan Escrima Kali ile uğraşıyorum. Şu anda merkezi Amerika’da olan Birleşik Dünya Serrada Escrima Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Rütbe olarak da 8. Derecede Grand Masterim. Türkiye’de benim üstümde olan bir grand master yok. Dünya Serrad Escrimada 8. Derecede grand master olan 5 kişiden birisiyim. Malatyalıyım. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde doğdum. İlköğretimi Doğanşehir’de, liseyi Malatya merkezde okudum. 3 üniversite mezunuyum.

Malatya’nın, Türkiye’nin ve Malatya’nın bu spor sanatına olan ilgisi nasıl?

Türkiye’de yaklaşık 40’ın üzerindeki şehirde Escrima Kali faaliyetleri devam ediyor. Burada bulunan sporcuların çoğu benim öğrencilerim. Üniversiteye başlayan çocuklardan yetenekli olanları seçiyorum, onlara 4 yıl boyunca Escrima Kali eğitimi veriyorum. Ve o öğrenciler üniversiteden mezun olup memleketlerine gittiğinde Escrima Kali faaliyetlerine devam ediyorlar.

Escrima Kali nedir?

Escrima Kali Filipinler kökenli bir dövüş sanatıdır. Bu sporda 3 bölüm var. Her türlü sopalı, bıçaklı, boş el ve ayakla yapılan saldırılara karşı koyuyor. Mesela karşıda bıçak var, sizde bıçak yok. Veya karşılıklı ikimizde bıçak var. Sopalı saldırıda karşıda sopa var. Bizde sopa yok veya içimizde de sopa var. Boş el ve ayakla yapılan saldırılara karşı her türlü savunma şeklinde eğitimler yapıyoruz. Escrima Kali hayatın bir gerçeği. Sokakta bir tehlikeye karşı kendinizi nasıl savunursunuz? Şu bir gerçek ki, sokaklarda tehlike var mı, var. Her türlü yumruklu, bıçaklı, sopalı saldırılar olabilir. Biz bu eğitimlerle insanları her türlü tehlikeye karşı kendisini savunma eğitimi veriyoruz. En önemlisi bu sporla özgüven artıyor. Bu spora başlayan öğrencilerim belli bir süre sonra ‘Hocam biz çok korkardık, şu anda eski korkumuz kalmadı’ diyorlar. Ben hep şunu ifade ederim: Bir insanın en iyi koruması kendisidir. Kimse kimse için hayatını tehlikeye atmaz. Mademki bir insanın en iyi koruması kendisi, o zaman bu tür eğitimler alarak kendisini hayatın gerçeklerine hazırlaması gerekiyor. Özellikle kadınlara yapılan saldırıları görüyoruz. Kadın ve erkek ayırt etmeksizin herkesin bu tür dövüş sanatlarını öğrenip bir tehlike karşısında en azından daha az görerek bu dövüş sanatlarını bir şekilde yapmaları gerekiyor.

Günümüzde kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet oldukça fazla. Bu spor sanatı çok ağır. Peki kadınlarımız bu spor sanatını rahat bir şekilde öğreniyorlar mı?

Ben birçok kadın sporcu yetiştirdim. Her yaştaki kadın sporcularım oldu. Bu sporu alan kadınlarımız, ‘Hocam, biz olaylar karşısında eskisi kadar korkmuyoruz. Daha cesur davranabiliyoruz. Bir olay olduğu zaman kendimizi koruyabiliyoruz’ diyorlar. Bence buradaki en büyük iş ailelere düşüyor. Çok haklı olarak çocuklarını hayata hazırlamak için dershaneye, özel okullara gönderiyorlar, özel ders aldırıyorlar. Elbette ki bunlar çocukların geleceği için çok önemli. Ancak öncelikle çocukların hayatta kalması gerekiyor. Artık ilkokul, ortaokul, liseye kadar çeteleşmelerin, kavgaların, dövüşlerin olduğunu duyuyoruz. Bence her ebeveyn çocuklarını geleceğe hazırlarken sadece derslerle değil, bu tür dövüş sanatlarını çocuklarına öğreterek, onların ileriki yaşlarda düştükleri sıkıntılar karşısında kendi başlarına hareket etmeleri ve kendilerini korumaları gerekiyor. Çünkü çocuklar sadece aileleriyle kalmayacak. Mesela bir üniversite kazanıp bilmedikleri yerlere gidecekler. Bu yüzden aileler bir şekilde çocuklarını bir dövüş sanatı eğitimi verdirmeliler.

Hocam, Escrima dendiği zaman akıllara Eskrim geliyor. İnsanlarımız bu spor dallarını karıştırıyorlar. Bununla ilgili neler söylersiniz?

Sadece hafif bir ses benzerliği. O eskrim, bu Escrima Kali. Yani bizim branşımız dünyada Arnis Kali Escrima olarak geçiyor. Escrimayla Eskrimin hiçbir alakası yok. Eskrim çok farklı bir şey. Bizim sporumuz hayattaki gerçek kavgalarda kullanılan, şovdan uzak ve gerçek teknikleri barındıran bir dövüş sanatı. Bazı bölgelerde Arnis, bazı bölhelerde Kali olarak kullanılıyor. Ama biz Escrima Kali olarak kullanıyoruz.

Hocam biraz da dünyaya gidelim. Bu spor sanatı Filipinler çıkışlı olmasına rağmen Hollywood sanatçıları Filipinler yerine Malatya’ya daha çok ilgi gösteriyorlar ki, en son geçtiğimiz yıl 3 aktör sizden eğitim almak için Malatya’ya geldi. Bununla ilgili neler söylersiniz?

Escrima Kali Hollywood’da çekilen veya diğer aksiyon filmlerin çoğundaki dövüşlerde uygulanan teknikler Escrima Kali teknikleri. Benim Hocam Anthony Davis, daha önceleri Hollywood’daki aktörlerine eğitim veriyordu. Ayrıca Amerika'da FBI ajanları bu eğitimi aldılar. Hollywood'dan beni takip eden aktörler bana ulaştılar, bundan 2 yıl önce Malatya'ya geldiler. Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Jerry G. Angelo ile oyuncu Aubrey Christine Trujillo, Leo Zaza 3 gün boyunca benden eğitim aldılar. Bu aktörler Malatya’ya bir öncü olarak geldiler. Burada eğitim aldıktan sonra eğitimin ne kadar mükemmel olduğunu anlattılar. Bu eğitimlerin çok önemli ve özellikle filmlerde kullanacakları teknikler olduğunu belirttiler. Hatta bana oynayacakları filmde başrol teklif ettiler. Bunu kabul ettim ama 2023 yılında Hollywood’dan Malatya’da film çekmek için 25 ekip gelecekti. Hatta kalacakları otelde yerlerini bile ayırtmıştık. Ancak bu proje depremlerle birlikte askıya alındı. Aubrey Christine Trujillo bir ay önce beni aradı. ‘Biz sizi 2024 yılının yazında Hollywood’a bekliyoruz’ dedi. Ben oradaki aktörlere seminer vereceğim. Çekilecek olan filmde başrol oyuncusu olarak rol alacağım. Ayrıca dünyada 46 ülke bizim Dünya Federasyonumuza bağlı. Ben Dünya Federasyon Başkan Yardımcısı olduğum için o ülkelerin eğitimleri için özel CD’ler hazırlıyorum. Şu anda 46 ülke benim hazırladığım vidolara göre çalışıyorlar. Gönderdiğim her videonun köşesinde Türk bayrağı dalgalanıyor. Benim en büyük hedefim dünyaya bir şekilde kendimizi kabul ettirip, onların eğitim videolarında Türk bayrağı olmasını istiyordum. Bir Türk’ünde 46 ülkeye eğitim vermesi, onları eğitmesi de beni ayrıca gururlandırıyor. İnşallah bundan daha iyisi de olacak. Normalde bana Dünya Federasyon Başkanlığı teklif edilmişti. Ama tek şart olarak Amerika’da yaşamam gerektiğini söylediler. Ben de Türkiye’de yaşamak istedim. Çünkü ben bir Türk’üm ve hizmetlerimi burada vermem gerektiğini düşündüm. Bu nedenle Başkanlık teklifini kabul etmedim. ‘Mademki Amerika’ya gelmiyorsun, Türkiye’de kalmak istiyorsun, o zaman seni başkan yardımcısı yapalım’ dediler. ‘Faaliyetleri Türkiye’de yürüt, önemli durumlarda, toplantılarda Amerika’ya gel’ dediler. Şimdi öyle yapıyorum.

Escrima Kali Filipinler dövüş sanatı olmasına rağmen bu spor sanatını Malatya yürütüyor. Malatya bu spor sanatının adeta Türkiye ve dünyada bir kalesi durumunda. Malatya’nın dünyada söz sahibi olması nasıl bir durum?

Bana Dünya Federasyon Başkan Yardımcılığı teklif edilince bir Müslüman ve Türk’ü bir anda kabullenemediler. Çünkü şimdiye kadar bir Türk Dünya Federasyonunda bu kadar yükselmedi ve şimdiye kadar da hiçbir Türk’e böyle bir teklif de yapılmadı. Buna bu teklif yapıldığında özellikle Filipinler’den büyük bir tepki gösterildi. ‘Bu dövüş sanatı bize özel bir dövüş sanatı. Biz bir Türk’ün himayesinde mi eğitim alacağız’ diyerek ilk başta bayağı bir sıkıntı çıkardılar. Kabullenmediler. Ama ben kararımdan vazgeçmedim ve kesin kararlı olduğumu gördüler. Ben de onları rencide etmemek için ben de Filipinlere Dünya Federasyonu Genel Sekreterliğini verdim. Ben bir Türk olarak elimden geldiği kadar ülkemi ve şehrimi tanıtmaya çalıştım. Malatya sevdalısı bir insanım. Her gittiğim platformda özellikle Malatya'dan bahsettim ve Malatya'yı tanıtmaya çalıştım. Hatta Hollywood’dan Malatya’ya gelen aktörlere de oynanacak filmin Malatya’da çekilmesini bizzat istedim. Tek amacım da bu filmle Malatya’nın tanıtımının yapılmasıydı. Malatya’nın ismini gündemde tutmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. En büyük hedeflerinden bir tanesi de şu anda bize bağlı olan 46 ülkenin temsilcilerini Malatya toplamak ve onlara Malatya’da eğitim vermek. 10-15 günlük bir eğitim düzenleme düşünüyorum. 46 ülkenin temsilcisi en azından Malatya'ya gelirse temsilcileri Malatya’yı tanımış olacak. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”