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Anasayfa / Asayiş / Roma dönemi ait tarihi eser satmaya çalışırken yakayı ele verdi

Roma dönemi ait tarihi eser satmaya çalışırken yakayı ele verdi

roma dönemi ait tarihi eser satmaya çalışırken yakayı ele verdi
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Bursa’da elinde bulundurduğu Roma dönemine ait tarihi eserleri satmak istediği yere taksiyle giden bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nilüferköy’de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y isimli şahıs elinde bulundurduğu Roma dönemine ait tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisini istihbaratını aldı. Harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yol kontrolü yaptığı sırada taksi durdurdu. Taksinin içinde A.Y isimli şahsı ve yanından bulundurduğu Roma döneminden kalma sunum tabağı ve 25 gümüş sikke ile Roma ve Bizans dönemlerine ait 152 sikke ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Y Jandarma Komutanlığında işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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