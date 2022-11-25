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Malatya’da sağanak yağışın etkisiyle Kanalboyun’da rögar kapağı patladı, yollar göle döndü
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için kuvvetli sağanak ve rüzgâr uyarısı yaptı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli sağanak ve rüzgâr uyarısı yaptı. Malatya’da akşam saatlerinde yağışın artmasıyla birlikte rögar kapakları patladı, yollar göle döndü.
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