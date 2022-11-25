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Rögar kapağı patladı, yollar göle döndü

Rögar kapağı patladı, yollar göle döndü
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Malatya’da sağanak yağışın etkisiyle Kanalboyun’da rögar kapağı patladı, yollar göle döndü

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için kuvvetli sağanak ve rüzgâr uyarısı yaptı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli sağanak ve rüzgâr uyarısı yaptı. Malatya’da akşam saatlerinde yağışın artmasıyla birlikte rögar kapakları patladı, yollar göle döndü.

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