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Robin Yalçın, yeniden Sivasspor’da

2020-2021 sezonunda Sivasspor'da forma giyen ve oynadığı futbol ile taraftarın sevgisini kazanan Robin Yalçın, 1 yıllık aranın ardından yeniden Sivasspor ile anlaştı.

Robin Yalçın, yeniden Sivasspor’da
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Almanya’ya dönerek Paderborn forması giyen Robin Yalçın ile İstanbul’daki ofiste 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 25 Ocak 1994’te Almanya’nın Deggendorf kentinde dünyaya gelen Robin Yalçın, futbola Deggendorf altyapısında başladı. Ardından Stuttgart’a transfer olan Robin Yalçın, 2015 yılında Çaykur Rizespor’a transfer olarak Türkiye macerasına başladı. Ardından Yeni Malatyaspor forması giyen Robin Yalçın, 2020 yılı yaz transfer döneminde Sivasspor’a transfer oldu. Kırmızı-beyazlı forma altında Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda 43 maça çıkan Robin Yalçın, birçok mevkide başarıyla görev alarak taraftarın sevgilisi haline gelmişti. (iha)

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