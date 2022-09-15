Rizespor kaleci antrenörüne 5 maç ceza

MEHMET KIROĞLAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig’in 5.haftasında oynanan 4.haftasında Yeni Malatyaspor’un Rizespor’a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada, güvenlik görevlisine saldıran Rizespor kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu’na 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi. TFF’den yapılan açıklamada, “ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. kaleci antrenörü NEZİH ALİ BOLOĞLU’nun, 03.09.2022 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, özel güvenlik görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,” ifadelerine yer verildi.