Rizespor kaleci antrenörüne 5 maç ceza

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MEHMET KIROĞLAN
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig’in 5.haftasında oynanan 4.haftasında Yeni Malatyaspor’un Rizespor’a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada, güvenlik görevlisine saldıran Rizespor kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu’na 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi. TFF’den yapılan açıklamada, “ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. kaleci antrenörü NEZİH ALİ BOLOĞLU’nun, 03.09.2022 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, özel güvenlik görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,” ifadelerine yer verildi.
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