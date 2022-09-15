DOLAR

18,2668$% 0.18

EURO

18,2848% 0.41

GRAM ALTIN

990,08%-0,53

ÇEYREK ALTIN

1.638,00%-0,24

TAM ALTIN

6.531,00%-0,35

BİTCOİN

367098฿%-0.41153

Akşam Vakti a 18:44
Malatya AÇIK 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Spor / Rizespor kaleci antrenörüne 5 maç ceza

Rizespor kaleci antrenörüne 5 maç ceza

0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Rizespor kaleci antrenörüne 5 maç ceza

MEHMET KIROĞLAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig’in 5.haftasında oynanan 4.haftasında Yeni Malatyaspor’un Rizespor’a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada, güvenlik görevlisine saldıran Rizespor kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu’na 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi. TFF’den yapılan açıklamada, “ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. kaleci antrenörü NEZİH ALİ BOLOĞLU’nun, 03.09.2022 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, özel güvenlik görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,” ifadelerine yer verildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Furkan Salduz, Efeler Ligi’nde görev yapacak

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.