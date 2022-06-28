Rizespor Buğra’yı istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un, Yeni Malatyaspor’daki sözleşmesi sona eren Rahman Buğra Çağıran ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın raporu doğrultusunda transfer arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor’da yönetim 27 yaşındaki on libero ile bir görüşme yaptı. Süper Lig’e yeniden dönmek için kadrosunu güçlendirme yoluna giden mavi beyazlıların Buğra ile son bir görüşme daha yaparak transferi bitirmeyi planladıkları ifade edildi.

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Buğra Çağıran’ ın hem on libero hem de stoperde forma giyebilecek özellikte olması teknik heyetin transfere olumlu bakmasını sağlıyor. Güncel piyasa değeri 200 bin avro olan Rahman Buğra Çağıran’ın Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesi mayıs ayında sona erdi. Trabzonspor alt yapısından yetiştikten sonra Arsinspor’dan Yeni Malatyaspor’a transfer olan Çağıran, Hatayspor, Samsunspor ve Erzurumspor’da kiralık olarak forma giyindi. Yeni Malatyaspor formasıyla bugüne kadar 85 karşılaşmada görev alan Rahman Buğra 4 gol ve 2 asist yaptı.