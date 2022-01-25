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Anasayfa / Asayiş / Rize’de uyuşturucuya operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Rize’de uyuşturucuya operasyonu, 1 kişi tutuklandı

rize’de uyuşturucuya operasyonu, 1 kişi tutuklandı
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Rize’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda göz altına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 24 Ocak 2022 tarihinde Merkeze bağlı Kaplıca Mahallesi’nde bulunan ikamete ve ikametten ayrılan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 0,55 gram metamfetamin maddesi, 15,22 gram sentetik kannobionid (bonzai) maddesi, 162,22 gram bonzai maddesini çoğaltmak için kullanılan tütün maddesi ele geçirilirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınılırken, Ü.E. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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