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Anasayfa / Asayiş / Rize’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Rize’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

rize’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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Rize’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahsın merkeze bağlı Tophane Mahallesi’ndeki evine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında şüpheli şahıs Ö.M.’ye ait olduğu düşünülen 3 parça halinde toplam ağırlığı 2 kilo 280 gram sıvı metamfetamin maddesi, 1 parça halinde toplam ağırlığı 16,06 gram olan sentetik cannobinoid (bonzai) maddesi, 5 adet sentetik ecza hapı (lyrica) ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.M. isimli şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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