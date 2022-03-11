DOLAR

14,7695$% -0.73

EURO

16,1737% -1.36

STERLİN

19,3180£% -1.3

GRAM ALTIN

941,30%-1,12

ÇEYREK ALTIN

1.528,00%-1,34

BİTCOİN

572551฿%-2.09162

İmsak Vakti a 05:19
Malatya AÇIK -5°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı

Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı

rize’de karadeniz sahil yolu’na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı. Yaşanan kazada 7 keçi telef olurken, 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza saat 20.00 sırlarında Fındıklı ilçesi ile Artvin’in Arhavi ilçesi arasında Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan araçlar gecenin karanlığında yola çıkan keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 keçi telef olurken, 12 keçi ise yaralandı. Bir kamyonet ve bir otomobilde kaza sonrası maddi hasar meydana gelirken, keçilerin cansız bedenleri yol kenarına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı Rabia yaşama tutunamadı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.